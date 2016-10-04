همایش «بهداشت، ایمنی و محیط زیست» در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) گفت: مقوله HSE در عرصه فعالیت های روزمره انسانی به ویژه در واحدهای تولیدی و خدماتی از اهمیت حیاتی برخوردار بوده و از شاخص های حرکت در مسیر توسعه محسوب می شود که به منظور تبیین اهمیت این موضوع همایش HSE با حضور مسئولان کشوری در استان همدان برگزار خواهد شد.

محمدی بیان کرد: متولی اصلی HSE، سازمان حفاظت محیط زیست نیست اما دود بی توجهی و غفلت نسبت به این موضوع به چشم محیط زیست می رود.

وی با بیان اینکه در صدد هستیم تا موضوع HSE در استان همدان ریل گذاری و مطرح و اهمیت آن در سطح استان تبیین شود، اضافه کرد: خیلی پیش تر باید به موضوع HSE توجه می شد کمااینکه در حال حاضر HSE در بسیاری از کشورها اجبار و قانون شده و این در حالی است که مبانی HSE هنوز در استان همدان تبیین و اجرا نمی شود.

وی بابیان اینکه HSE یک کار مضاعف و الزام بی نتیجه نیست، تاکید کرد: این مقوله بهبود روش ها برای کاهش هزینه واحدهای صنعتی و افزایش راندمان بوده و ساختارها را بهبود می بخشد و فرایندها را تسهیل می کند که این به نوبه خود موجب تحقق سهل الوصول منافع اقتصادی در صنایع می شود.

محمدی گفت: تحقق فرهنگ HSE به واحدهای صنعتی کمک می کند تا زودتر به اهداف خود برسند و اصلی ترین دغدغه ما این است که مخاطبان به مزیت های HSE پی ببرند و از کمک های آن در جهت منافع خود بهره مند شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان بیان کرد: HSE مقوله ای بین بخشی است که همکاری ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست را طلب می کند.