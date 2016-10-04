۵۰۰ هزار خانوار نیازمند تامین مسکن مناسب

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان مسکن را یکی از ضروری ترین و اولویت دارترین نیازهای مددجویان عنوان کرد و گفت: ۲۶ درصد از مددجویان کمیته امداد دارای مسکن شخصی و مناسب اسکان نیستند.

وی در ارتباط با وضعیت نیازمندی مسکن مددجویان خاطرنشان کرد: از یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار تحت حمایت، ۵۰۰ هزار خانوار مددجو نیازمند تامین مسکن و یا مقاوم سازی و بهسازی مسکن خویش هستند.

وی افزود: کمیته امداد در سال جاری ۴ هزار میلیارد ریال در امر تامین و تعمیر مسکن و امور ساختمان مددجویان در شهر و روستاهای کشور در قالب ۲۰ هزار واحد هزینه می کند که ۱۵هزار واحد آن مسکن روستایی و ۵ هزار واحد دیگر برای مسکن شهری است.

بازیان با بیان اینکه بیشترین متقاضی مسکن مددجویان شهری هستند افزود: دفتر مسکن و امور ساختمان کمیته امداد سیاست های جدیدی از جمله: سرعت در اقدام، وسعت در عمل و کیفیت در اجرا جهت توسعه کمی و کیفی مسکن مددجویان را با الگوی مسکن ساده، کوچک و امن برای آنان در نظر گرفته است.

وی با تاکید بر بهره مندی از ظرفیت خیران عمرانی کشور یادآور شد: مشارکت هر چه بیشتر خیران در تامین مسکن نیازمندان با استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری از سیاست های اصلی این نهاد در حوزه مسکن نیازمندان است.

مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با بیان اینکه بیش از۱۰ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور را با استفاده از مساعدت امداد و تسهیلات مسکن مهر و آورده مددجویان خریداری کرده ایم، افزود: حدود ۲۰هزار واحد مسکن نیمه تمام در سطح کشور داریم که بنابررویکرد امداد باید تا سال آتی به اتمام و مرحله بهره برداری برسد.

بازیان از انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی با استفاده از خدمات فنی و مهندسی و تسهیلات کم بهره خبر داد و گفت: ساخت، خرید ، تعمیر و بازسازی حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی برای امسال هدف گذاری شده که بیش از ۲۰ هزار واحد آن در روستاها و شهرهای سراسر کشور در حال بهره برداری است و ۲۵هزار واحد نیز مورد تعمیر و بازسازی قرار می گیرد.

وی با دعوت از خیران برای مشارکت در ساخت مسکن مددجویی گفت: اگر خیران بخشی از هزینه ساخت مسکن روستایی را تقبل کنند، کمیته امداد بخش دیگر آن را پرداخت می کند. مساعدت امداد برای پروژه های خیران دارای اولویت خواهد بود.

مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور را با استفاده از تسهیلات مسکن مهر و آورده مددجویان خریداری کرده ایم، افزود: حدود ۱۰هزار واحد مسکن نیمه تمام در سطح کشور داریم که مراحل ساخت آن تا سال آتی به اتمام خواهد رسید . کمیته امداد در سال جاری ۴ هزار میلیارد ریال برای تامین و تعمیر مسکن مددجویان در شهر و روستاهای کشور هزینه می کند که بیش از ۷۵ درصد واحدهای مورد بهره برداری آنها در روستاها و بقیه در شهرهاخواهد بود.

وی با بیان اینکه ۱۵۰هزار مددجو فاقد مسکن و ۳۵۰ هزار خانوار نیز نیازمند بهسازی و مقاوم سازی مسکن هستند افزود: سقف وام ساخت و بهسازی کمیته امداد به مددجویان روستایی مبلغ ۱۵میلیون تومان و برای مددجویان شهری ۲۵میلیون تومان و اولویت ارائه این تسهیلات با زنان سرپرست خانوار و ایتام است.