پیشنهاد انگلیسی منصوریان اختلاف در استقلال را تایید کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، حرف های افتخاری و زمانی مدیر عامل و عضو هیات مدیره استقلال در مورد پیشنهاد انگلیسی منصوریان صرف نظر از بازخوردهایی که به وجود آورد نشان از وجود اختلاف نظر در میان روسا و تصمیم سازان استقلال دارد.

در واقع اختلافاتی که در استقلال می رفت تا کم رنگ‌تر نمود پیدا کند، با این حرف ها دوباره سرباز کرد تا کاملا مشخص شود که بین مدیر عامل و حداقل یکی از اعضای هیات مدیره با منصوریان رابطه کاملا حسنه ای وجود ندارد تا جایی که افتخاری این پیشنهاد را تبلیغاتی خواند و زمانی دستور پایان آن را داد.

شاید اگر رضایتمندی کامل و رابطه مطلوبی بین اعضای راس هرم وجود داشت، این دو عضو اندکی شرایط را عوض می‌کردند و لااقل در مورد آن حرفی نمی‌زدند اما این حرف‌ها به نوعی برخورد مدیریتی محسوب می‌شود که برای آینده چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد.

نکته مهم تقابل ادامه‌دار برخی از اعضای کادر فنی استقلال با این مسئله است که همچنان موجب کش و قوس این داستان خواهد بود. در هر صورت آنچه افتخاری گفت نشان از حمایت از سرمربی نداشت و به نوعی تذکر به او محسوب می شد.