۹هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کردستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی زاده امروز سه شنبه در همایش گرامیداشت پنج دهه حضور در عرصه سازندگی، تجلیل از پیمانکاران و مشاوران پیشکسوت که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد، با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه کردستان متولی توسعه در استان است، گفت: امروزه با مشکلات مزمن و روی هم تلبنار شده ای مواجه هستیم که برای رفع آنها باید نقش ها و ساختارهای موجود تغییر پیدا کند.

وی عنوان کرد: ایجاد تحول و توسعه در کشور مستلزم این است که دولت کارفرما نباشد و بخش خصوصی متولی انجام کارها شده و دولت هم تنها بازوی اجرای و تسهیل گر و کمک کننده باشد.

وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور هم اکنون دولتی است، اظهارداشت: هرچند اصلاح این ساختار کار سخت و زمان بری است ولی باید برای رسیدن به توسعه به این سمت حرکت کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه کردستان ادامه داد: سیاست هایی که مقام معظم رهبری در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ کردند بر کاهش نقش ساختار دولتی در کشور تاکید کرده است.

نصراللهی زاده اضافه کرد:۷۰ درصد ساختار کشور دولتی است و قرار بود در چشم انداز بیست ساله هر سال ۲ درصد از بار دولتی کاهش پیدا کند تا جایی که ۳۰ درصد ازساختار کشور در اختیار دولت و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: تیم کاری دولت تدبیر و امید به جد معتقد به فرایند واگذاری کارها و برنامه ها به بخش خصوصی است و در همین راستا هم به این بخش توجه ویژه ای دارد.

وی با اشاره به اینکه در سیستم دولتی، سازمان برنامه و بودجه همواره خود را وکیل مدافع پیمانکاران می داند، افزود: در دولت گذشته رشد اقتصادی کشور به منفی ۶.۸ درصد رسید و همین مسئله مشکلات فراوانی برای پیمانکاران ایجاد کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه کردستان بیان کرد: در حال حاضر ۹ هزار میلیارد تومان پروژه زخمی و ناتمام در استان وجود دارد و از زمان احیای سازمان برنامه و بودجه تاکنون هیچ پروژه جدیدی به غیر از موارد استثناء آغاز نشده است.

نصراللهی زاده افزود: از سال گذشته بنای جدید دولت برساماندهی پروژه های دولتی و توجه جدی به مطالبات پیمانکاران قرار داده شد.

وی عنوان کرد: معتقدم نیاز به حرکت جهادی و دلسوزانه مبتنی بر رسالت اخلاقی در استان داریم تا بتوانیم زمینه و بستر رفع مشکلات و معضلات را فراهم کنیم.

وی اظهارداشت: سال گذشته ۲۹ درصد از اعتبارات عمرانی را به حوزه آب و ۲۵ درصد را هم به حوزه راه اختصاص دادیم امسال هم بیشتر اعتبارات را به کارهای زیربنایی اختصاص می دهیم.