بازیکن اسطوره ای پیشین کامرون از حالت کما خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریگوبرت سانگ» که سابقه بازی تیم های لیورپول و وستهام را هم دارد، برای ادامه درمان خود به فرانسه انتقال داده خواهد شد.

سانگ ۴۰ ساله روز یکشنبه به دلیل از دست دادن هوشیاری خود در بیمارستانی در «یائونده» بستری شده بود.

دکتر «لوییس جاس بیتانگ ای مافوک»، مدیر بخش اورژانس بیمارستان، گفت: سانگ از حالت کما خارج شده و دیگر اکسیژن به او وصل نیست. فشار خون بالای او به حالت طبیعی بازگشته و مشکل مغزی وی نیز تحت کنترل درآمده است.

ریگوبرت سانگ ۱۳۷ بازی برای تیم ملی کامرون به میدان رفت و پس از قطع همکاری با تیم ملی چاد اکنون به عنوان مربی در فدراسیون فوتبال کامرون مشغول به کار است.