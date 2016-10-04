امضای تفاهم نامه میان کمیته امداد و نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارائه خدمات حمایتی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به نیازمندان و محرومان جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی به منظور افزایش احساس امنیت، خوداتکایی، تقویت و رشد ایمان با حفظ کرامت انسانی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل این تفاهم نامه بین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به نمایندگی سردار حسین ساجدی نیا و کمیته امداد استان تهران به نمایندگی محسن ولیئی منعقد شد.

اهداف این تفاهم نامه تعالی فی مابین دو سازمان جهت خدمت رسانی مفیدتر به اقشار آسیب پذیر و پیشگیری از بروز و گسترش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه از جمله اهداف اصلی و ارائه خدمات مشاوره ای ، آموزشی و حمایتی به خانواده های تحت حمایت، تعاملات درخصوص استفاده از نوآوری های نوین دو مجموعه، ارتقاء بهداشت روانی و رفع آسیب های اجتماعی و روانی افراد نیازمند، به روز رسانی معلومات و آگاهی مددجویان با استفاده از آموزش های کاربردی، تخصصی و همگانی از جمله اهداف فرعی این تفاهم نامه است.

همچنین براساس این تفاهم نامه طرفین به اجرای برنامه های آموزشی مشترک به منظور کاهش آسیب اجتماعی در جامعه و بهره مندی طرفین از محصولات و بسته فرهنگی و آموزشی متعهد شدند.

برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف از جمله پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مباحث بهداشت روان جهت افزایش سطح آگاهی خانواده های تحت حمایت ، ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به خانواده های تحت حمایت در زمینه های خانوادگی، بالینی، حقوقی، انتظامی، تربیتی، تحصیلی و ازدواج از سوی مراکز مشاوره فاتب، تهیه، تولید،تدوین،نشر محصولات علمی،متون و لوح های آموزشی در خصوص نیازهای کارشناسان و خانواده های تحت حمایت ، همکاری با امداد در زمینه انجام طرح های اکرام ایتام ، محسنین وطرح برکت، مشارکت در زمینه اجری طرح مفتاح الجنه، همکاری پلیس راهور با امداد در انجام امنیت و برگزاری برنامه ها و مناسبت های ملی همچون جشن رمضان، عاطفه ها و نیکوکاری ، ارائه آمار و گزارش نوع سرقت صندوق های صدقات و دستگیری سارقین و معرفی به امداد بمنظور پیگیری کیفری و حقوقی آن ها و اجرای طرح های انتظامی موثر درخصوص نقاط آسیب پذیر مرتبط با صندوق های صدقات و مکان یابی محل های مناسب نصب صندوق های صدقات و ...از اقداماتی است که طی 3 سال مدت تفاهم نامه اجرایی خواهد شد.