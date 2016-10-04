به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی حیدری پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که مناسبت هفته دامپزشکی برگزار شد، اظهار کرد: برای نخستین بار به صورت سراسری برای ۳۲ کشتارگاه کشور اعطای کد حلال انجام می‌شود که یکی از این کشتارگاه‌ها مربوط به خراسان جنوبی است.

وی بیان کرد: این کد به صورت هم‌زمان و سراسری اعطا می‌شود و بعدازآن نیز برای تمامی کشتارگاه‌های استان کد حلال اعطا خواهد شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه در تمامی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که برای مسلمانان کشتار انجام می‌دهند باید این کار با کد حلال انجام شود، عنوان داشت: برای صادرات گوشت قرمز و طیور از داخل کشور به کشورهای دیگر نیز باید این کد توسط کشتارگاه‌ها دریافت شود.

فعالیت ۱۵ کشتارگاه در استان

حیدری ادامه داد: برای اعطا کد حلال شش فاکتور در نظر گرفته می‌شود که یکی از این فاکتورها ذبح شرعی است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بحث‌های نظارت بر ذبح شرعی در تمامی کشتارگاه‌های استان به‌طور کامل انجام می‌شود، بیان داشت: طبق بازرسی‌های انجام‌شده توسط نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری نظارت بر ذبح شرعی در استان مطلوب ارزیابی شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دامپزشکی خراسان جنوبی از وجود سه کشتارگاه طیور و ۱۲ کشتارگاه دام در استان خبر داد و گفت: تنها دو شهرستان خوسف و زیرکوه فاقد کشتارگاه بوده که برای گرفتن تأییدیه دامپزشکی باید کشتار خود را به کشتارگاه‌های دیگر استان منتقل کنند.

حیدری با اشاره به تصویب قانون نظارت بر ذبح شرعی در سال ۸۷، گفت: بعد از تصویب این قانون حوزه نمایندگی ولی‌فقیه موظف به انجام اقداماتی شد که یکی از آن‌ها آموزش و تأیید صلاحیت ناظران شرعی کشتارگاه‌ها و نظارت بر عملکرد آن‌ها است.

وی با بیان اینکه طبق این قانون باید تمامی کشتارگاه‌ها دارای ناظرین ذبح شرعی باشند، بیان کرد: همچنین یکی دیگر از وظایف حوزه نمایندگی ولی‌فقیه تأیید صلاحیت ذابحین و صیادان است.

وی با بیان اینکه طبق قانون ناظران ذبح شرعی می‌توانند به عنوان ضابطین قضایی در کشتارگاه‌ها باشند، بیان داشت: در همین راستا برای نخستین بار در کشور کارت مخصوص ضابط قضایی در استان صادر شد که با داشتن این کارت افراد می‌توانند در صورت مشاهده موارد خلاف قانون با متخلفان برخورد کنند.