«دنیای غرب» روی آنتن رفت/ رکوردشکنی در اپیزود اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سریال «دنیای غرب» یا «وست ورلد» که در دنیای روبات‌های انسان‌نما و انسان‌هایی می‌گذرد که بدون تفاوتی آشکار در کنار هم زندگی می‌کنند، در پخش قسمت نخست بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تماشاگر داشت و حتی از قسمت نخست سریال «بازی تاج و تخت» هم که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بیننده داشت، پیشی گرفت.

این سریال که سوال‌های متعددی برای طرح کردن دارد بیش از همه قصد دارد تا بپرسد جایی که هوش مصنوعی تعیین کننده می‌شود، جایگاه انسانیت کجاست و با چه پارامترهایی اندازه‌گیری می‌شود؟

این سریال علمی تخیلی که در عین حال در دنیای اکشن و وسترن سیر می‌کند با حضور نام‌های بزرگی ساخته شده و آنتونی هاپکینز، اد هریس، اون ریچل وود، جیمز مارزدن، رودریگو سانتورو، تندی نیوتون و جفری رایت از جمله بازیگران آن هستند.

در عین حال در فهرست تهیه کنندگان آن نیز جی‌جی آبرامز و جاناتان نولان (برادر کریستوفر نولان) جای دارند.

شبکه اچ بی او که با نمایش «بازی تاج و تخت» قدرت خود را در تشخیص سریال‌های پرمخاطب نشان داد، برای ساخت قسمت نخست این سریال ۲۵ میلیون دلار هزینه کرده است.

این مجموعه که قرار بود در زمان حیات مایکل کرایتون تهیه کننده و نویسنده فیلم‌هایی چون «ژوراسیک پارک» ساخته شود، به دنبال درگذشت او معوق ماند و آبرامز که آن موقع در تلاش برای ساخت فیلمی سینمایی برمبنای این ایده بود، در این فاصله به این نتیجه رسید که آن را در قالب یک سریال علمی - تخیلی روی آنتن ببرد.

به گفته نولان، ساختن وسترنی که باید در حقیقت یک وسترن مصنوعی خوانده شود و داستانش در آینده اتفاق می‌افتد، اتفاقی نادر است. وی افزود: من حدود ۱۰ سال است که دارم آماده ساخت این داستان می شوم.