به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، جبرئیل نوکنده مدیر پروژه پژوهش های باستان شناسی دیوار بزرگ گرگان با اعلام این مطلب گفت: در این پژوهش مشترک کارشناسانی از دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند، پژوهشکده باستان‌شناسی، پایگاه میراث فرهنگی دیوار بزرگ گرگان و اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان همکاری دارند.

او افزود: علاوه بر محققین ذکر شده کارشناسانی از موسسات تحقیقاتی کشور های بریتانیا، المان، فرانسه، روسیه، گرجستان و ایرلند این پروژه را همراهی می کنند.

وی در باره اهداف این فصل از کاوش‌ها گفت: در این فصل، پژوهشهای میدانی بیشتر متمرکز برکاوش در قلعه شماره ۲ به منظور شناسایی ساختار معماری پادگان های وابسته به دیوار بزرگ گرگان، مطالعات باستان شناسی منظر در قلمرو شرقی دیوار بزرگ گرگان، بررسی و شناسایی استقرار گاهها در امتداد دیوار بزرگ گرگان است.

نوکنده افزود: مطالعات ژئوفیزیک دریایی و باستان شناسی زیر آب دریای کاسپین بمنظور شناسایی آثار غرق شده در دریا ، بررسی ژئوفیزیک برای شناسایی ساختار مدفون، مطالعات جانور باستان شناسی و...نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هشت فصل پژوهش های مشترک توسط پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دانشگاه ادینبورگ، پایگاه میراث فرهنگی دیوار بزرگ گرگان و اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان انجام شده گفت: ده‌ها مقاله در نشریات معتبر علمی داخلی و خارجی منتشر و یک کتاب نیز در این رابطه به چاپ رسیده است که توانسته برخی از رازهای این اثر شگفت انگیز را روشن کند.

نوکنده تصریح کرد: دیوار بزرگ گرگان در حاشیه شرقی دریای کاسپین (مازندران) در جلگه گرگان قرار دارد و با شماره ۲۳۴۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی افزود: این دیوار نزدیک به ۴۰ قلعه وابسته، تاسیسات، شبکه آبرسانی و سازه‌های آبی و قلعه شهرهای غیر وابسته به خوددارد و از آجرهایی به ابعاد ۴۰ در ۴۰ در ۱۰ سانتیمتر ساخته شده و یکی از بزرگترین پروژه های مهندسی امپراطوری ساسانی است.