۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۱

مدیرکل راه و شهرسازی اردبیل:

طرح جامع و تفضیلی چهار شهر در اردبیل تهیه می‌شود

اردبیل – مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تهیه طرح جامع و تفضیلی چهار شهر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت طرح‌های تفضیلی شهرهای اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از ۲۶ شهر اردبیل ۲۰ شهر برخوردار از طرح تفضیلی و ۲۳ تا برخوردار از طرح جامع است.

وی افزود: در سال جاری تهیه طرح تفضیلی هفت شهر از محل اعتبارات ملی و استانی در دستور کار قرار گرفت که شامل خلخال، مشگین شهر، پارس‌آباد، گیوی، نمین، نیر و بیله سوار است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان متذکر شد: از شهرهای ذکر شده طرح تفضیلی و جامع شهرهای گیوی و بیله سوار با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه است و طرح شهر پارس‌آباد نیز تأمین اعتبار مناسب ندارد.

محبت خواه با بیان اینکه از محل اعتبارات ملی اجرای پنج پروژه در سال جاری در دستور کار است، اضافه کرد: از کل پروژه‌ها مجموعه شهری اردبیل با ۶۰ درصد و طراحی شهری اردبیل با ۱۰۰ درصد پیشرفت همراه است.

وی افزود: علاوه بر این تهیه طرح جامع و تفضیلی شهر خلخال با ۸۰ درصد و مشگین شهر با ۷۰ درصد پیشرفت همراه بوده و برای تهیه طرح جامع و تفضیلی پارس‌آباد نیز نیازمند یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان جمع اعتبار موردنیاز این پروژه‌ها را چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال عنوان و اضافه کرد: از محل اعتبارات استانی نیز تهیه طرح تفضیلی و جامع شهر گیوی با ۱۰۰ درصد پیشرفت به اتمام رسیده است.

محبت خواه با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی طرح تفضیلی و جامع شهر نمین اضافه کرد: بازنگری طرح تفضیلی و جامع شهر سرعین نیز ۸۵ درصد پیشرفت دارد.

وی پیشرفت طرح تفضیلی و جامع شهر نیر را ۷۰ درصد عنوان و اضافه کرد: تهیه طرح جامع و تفضیلی شهر بیله سوار نیز ار محل اعتبارات استانی به اتمام رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان از دیگر پروژه‌های اجرا شده از محل اعتبارات استانی را نقشه‌برداری از شهرهای نیر، هیر و تازه کند عنوان و تصریح کرد: جمع کل اعتبارات پیشنهادی سال جاری در این بخش سه میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال است.

محمد میرزایی ناطق

