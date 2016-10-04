به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت طرح‌های تفضیلی شهرهای اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از ۲۶ شهر اردبیل ۲۰ شهر برخوردار از طرح تفضیلی و ۲۳ تا برخوردار از طرح جامع است.

وی افزود: در سال جاری تهیه طرح تفضیلی هفت شهر از محل اعتبارات ملی و استانی در دستور کار قرار گرفت که شامل خلخال، مشگین شهر، پارس‌آباد، گیوی، نمین، نیر و بیله سوار است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان متذکر شد: از شهرهای ذکر شده طرح تفضیلی و جامع شهرهای گیوی و بیله سوار با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه است و طرح شهر پارس‌آباد نیز تأمین اعتبار مناسب ندارد.

محبت خواه با بیان اینکه از محل اعتبارات ملی اجرای پنج پروژه در سال جاری در دستور کار است، اضافه کرد: از کل پروژه‌ها مجموعه شهری اردبیل با ۶۰ درصد و طراحی شهری اردبیل با ۱۰۰ درصد پیشرفت همراه است.

وی افزود: علاوه بر این تهیه طرح جامع و تفضیلی شهر خلخال با ۸۰ درصد و مشگین شهر با ۷۰ درصد پیشرفت همراه بوده و برای تهیه طرح جامع و تفضیلی پارس‌آباد نیز نیازمند یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان جمع اعتبار موردنیاز این پروژه‌ها را چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال عنوان و اضافه کرد: از محل اعتبارات استانی نیز تهیه طرح تفضیلی و جامع شهر گیوی با ۱۰۰ درصد پیشرفت به اتمام رسیده است.

محبت خواه با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی طرح تفضیلی و جامع شهر نمین اضافه کرد: بازنگری طرح تفضیلی و جامع شهر سرعین نیز ۸۵ درصد پیشرفت دارد.

وی پیشرفت طرح تفضیلی و جامع شهر نیر را ۷۰ درصد عنوان و اضافه کرد: تهیه طرح جامع و تفضیلی شهر بیله سوار نیز ار محل اعتبارات استانی به اتمام رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان از دیگر پروژه‌های اجرا شده از محل اعتبارات استانی را نقشه‌برداری از شهرهای نیر، هیر و تازه کند عنوان و تصریح کرد: جمع کل اعتبارات پیشنهادی سال جاری در این بخش سه میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال است.