تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دبیر ستاد حقوق بشر که به منظور انجام یک سفر رسمی در راس هیاتی عازم برزیل شده است، در جلسه ای با حضور قائم مقام وزیر، معاونین دوجانبه، بین المللی و سیاسی وزارت امور خارجه این کشور شرکت کرد. در این نشست که راه های توسعه روابط دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، طرفین بر گسترش روابط در حوزه های دوجانبه و بین المللی و همچنین حقوق بشری و قضایی تاکید کردند. در همین راستا، دوطرف ضمن استقبال از شروع گفتگوهای دوجانبه حقوق بشری، تفاهم کردند که دور اول این گفتگوها در نیمه اول سال ۲۰۱۶ در تهران برگزار شود.

در این گفتگوها، موضوعات مورد علاقه دوکشور و تجربیات نهادهای ذی ربط، بویژه نظام های قضایی، مورد بحث و بررسی و تبادل قرار می گیرد. محمدجواد لاریجانی همچنین درجمع دیپلمات های برزیلی حاضر به ایراد سخنرانی پرداخت و نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد جایگاه حقوق بشر در توسعه مدنی کشورها و رابط بین الملل، جهان‌شمولی و تنوع فرهنگی را تشریح کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان تاکید کرد: پیشرفت حقوق بشر در عرصه بین المللی به استقرار نظام های مردم سالار توجه به ارزش های مختلف و تنوع فرهنگی، اجتناب از رویکردهای دوگانه و سیاست زدگی در حقوق بشر بستگی دارد.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: جهان‌شمولی در حقوق بشر به معنای تحمیل سبک زندگی یک گروه خاص به تمامی جهان نیست، بلکه به معنای ورود دسته جمعی کشورها در غنی کردن و توسعه حقوق بشر است.

لاریجانی همچنین با تشریح ساختارهای حمایت و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در دو بخش دولتی و غیردولتی، به توجه ویژه کشورمان به وضعیت زنان به ویژه در سه حوزه ارتقای آموزش، تقویت قوانین، و تسهیل حضور زنان در زندگی اجتماعی اشاره کرد.

در این جلسه، برخی دیپلمات های حاضر نیز به ارائه دیدگاه ها و طرح سوالات خود پرداختند و پاسخ های لازم نیز از سوی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان ارائه شد.

لازم به توضیح است که آکادمی دیپلماتیک برزیل که وابسته به وزارت امور خارجه ای کشور است، ۷۰ سال قبل تاسیس شد و وظیفه اصلی آموزش دیپلمات های این کشور و افراد جدیدالورود به وزراتخارجه برزیل را برعهده دارد. گفتنی است ایران با ۱۰ کشور گفتگوهای حقوق بشری دارد.