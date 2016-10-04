کمک ۱.۷ میلیارد یورویی آلمان به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله اشپیگل، در یادداشتی که از سوی وزارت امورخارجه آلمان به مجله اشپیگل رسیده، آمده است که برلین در نظر در طول ۴ سال آتی مبلغی بالغ بر ۱.۷ میلیارد یورو کمک مالی در اختیار افغانستان قرار دهد.

در این یادداشت همچنین آمده است که «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان علاقمند به همکاری برلین با دولت افغانستان است. وی همچنین بر این عقیده است که زمینه دستیابی به پیشرفت های اقتصادی و سیاسی در سایه دمکراسی در افغانستان تنها درصورت همکاری و مشارکت بین المللی محقق می شود.

لازم به ذکر است کنفرانس بروکسل با موضوع افغانستان در چهارم و پنجم اکتبر (۱۳ تا ۱۴ مهرماه) در بروکسل برگزار می شود.

در این کنفرانس درباره کمک های مالی کشورهای عضو ناتو و آمریکا به افغانستان تصمیم گیری می شود. کشورهای عضو ناتو کمک های خود به افغانستان را به بازگشت پناهندگان افغانستانی به کشورشان مشروط کرده اند.