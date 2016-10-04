به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار جمعی از اندیشمندان دینی کرواسی که به ایران سفر کردهاند، گفت: از دیدار شما خرسندم و از طرف خود، حوزه علمیه و علما به شما میهمانان گرامی خوشامد میگویم؛ من دیدارم از زاگرب و خاطراتی را که با شما داشتم فراموش نمیکنم و در همین جلسه آمادگی حوزه را برای تقویت گفتگوی با ادیان و تمدنها اعلام مینمایم.
وی افزود: در مورد ادیان و مذاهب سه قرائت وجود دارد؛ یک نگاه معتقد است که دین صرفاً با زندگی شخصی افراد ارتباط دارد و از دستورات اجتماعی و سیاسی فاصله دارد که این قرائت، دین را از محتوای عدالتخواهی و موضوعات سیاسی و اجتماعی تهی و منحصر در دستورات فردی و مناسک و عبادات میکند و طبعاً حضور دین در عرصههای اجتماعی را محدود مینماید که از نظر ما یک نگاه تفریطی است.
مدیر حوزههای علمیه ادامه داد: قرائت بعدی که از نظر ما یک قرائت افراطی است، رویکردی تعصب آمیز به دین دارد و جنگ و نزاع مذهبی را دامن میزند اما قرائت سومی هم وجود دارد که ما در گفتمان انقلاب اسلامی و حوزه علمیه دنبال میکنیم.
وی در توضیح قرائت سوم از دین ابراز داشت: در این قرائت، ما از طرفی اسلام را عدالتخواه و ظلم ستیز میدانیم و در عین حال به اجتهاد و عقلانیت در تفسیر اسلام معتقدیم و با هر نوع جنگ و درگیری مذهبی فاصله داریم.
تبیین شاخصههای گفتمان انقلاب اسلامی
آیت الله اعرافی توجه به مشترکات ادیان، تأکید بر گفتگو، تمرکز بر اندیشه عقلی و فلسفی و نفی خشونت مذهبی را از شاخصههای گفتمان انقلاب اسلامی برشمرد و در توضیح آن گفت: ما معتقدیم که ادیان توحیدی ابراهیمی در مباحث کلامی، اخلاقی، حقوقی و تاریخی مشترکات فراوانی دارند و این مشترکات در حدی است که میتواند یک زندگی دوستانه و مسالمت آمیز را رقم بزند.
وی به سفر دو سال قبل خود به واتیکان و تأکیدش بر استخراج مشترکات ادیان ابراهیمی در یک سمینار اشاره کرد و گفت: الان هم اعلام میکنیم که به عنوان حوزه و مراکز علمی قم آمادگی داریم تا مباحث مشترک ادیان توحیدی را محورهایی که اشاره شد به بحث بگذاریم. در موضوعات اختلافی نیز میتوانیم با یکدیگر گفتوگو نماییم.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه تأکید بر اندیشه عقلی و فلسفی از شاخصههای گفتمان انقلاب اسلامی است، گفت: ما معتقدیم همه انسانها به رغم تفاوتهای دینی و فرهنگی از ۲ سرمایه مشترک برخوردارند؛ یکی عقل و تفکر فلسفی و دیگری وجدانهای بیدار و فطرت مشترک از همین رو ما در تفسیر ادیان باید به فهم عقلی و فلسفی توجه کنیم.
وی با اشاره به نفی خشونت و تعصب مذهبی در گفتمان انقلاب اسلامی اظهار داشت: البته قدرتهای زورگو در جهان هستند که برای رهایی خودشان از ستمهایی که میکنند به جنگهای دینی و مذهبی دامن میزنند؛ ما کدهای زیادی داریم که خشونتهای کنونی علاوه بر عامل جهالت بین مسلمانان، ناشی از تحریک قدرتهای ستمگر است.
درهای قم برای هر نوع گفتگوی دینی باز است
این استاد حوزه اعلام کرد: هیچگاه از قم و جمهوری اسلامی ایران پیام ترور، تکفیر و جنگ مذهبی را شنیده نشده است و ما بر اصل گفتگوی بین پیروان ادیان و پرهیز از خشونت مذهبی تأکید داریم و دروازههای مراکز و مدارس دینی برای هر نوع گفتگوی دینی و مذهبی باز است.
آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه گروههای تروریستی و کشورهای حامی تروریسم مورد پشتیبانی قدرتهای غربی دارند، گفت: در دیدارهای مختلفی که با سفرای برخی کشورهای غربی داشتهام به آنها گفتهام «ما آمادهایم نشان دهیم که خشونتهای موجود در منطقه به خاطر سیاستهای شماست».
آمریکا از تروریسم و کشورهای حامی تروریسم پشتیبانی میکند
وی ادامه داد: برخی کشورهای مطقه مطلقاً فاقد آزادی و دموکراسی هستند و متأسفانه به نام اسلام، افکار تروریستی و خشونت بار را تولید میکنند و گروههای تروریستی در جاهای مختلف همچون سوریه را مورد حمایت قرار دادهاند؛ گروههایی که نه به مذاهب اسلامی رحم میکنند و نه مسیحیان و پیروان سایر ادیان؛ و مرکز تولید اندیشه این گروهها کاملاً معلوم است اما همه اینها مورد حمایت کشورهای غربی و مشخصاً امریکا قرار دارند. اینجاست که صداقت غربیها در ادعایشان مبنی بر دموکراسی و حمایت از حقوق بشر زیر سئوال میرود. من همه اینها را به سفرای کشورهای غربی گفتهام و پاسخ روشنی دریافت نکردهام.
اهمیت منطقه بالکان در اتصال شرق و غرب
عضو شورای عالی حوزههای علمیه در ادامه به اهمیت منطقه بالکان اشاره کرد و خطاب به اندیشمندان دینی حاضر در جلسه گفت: سفرهای متعددی به منطقه شما داشتهام؛ این منطقه به این دلیل که میان شرق و غرب قرار گرفته حائز اهمیت است و گفتگوی دینی میتواند علاوه بر کرواسی و منطقه، بر روی جهان تاثیرگذار باشد.
فعالیت صدها مرکز علمی در شهر مقدس قم
وی قم را یکی از مهمترین مراکز تولید فکر و معرفت در جهان اسلام دانست و بیان داشت: صدها مرکز کوچک و بزرگ علمی در قم فعالیت دارند و از همه جهان برای تحصیل به این شهر میآیند و میزان تولیدات علمی قم که در قالب مقاله، مجله، کتاب و نرم افراز عرضه میشود، بسیار بالاست.
مدیر حوزههای علمیه در پایان ابراز داشت: امیدوارم این رفت و آمدها و گفت و گوها ادامه یابد و خوشحالیم که در ایام یکصدمین سالگرد حضور اسلام در کرواسی با یکدیگر صحبت میکنیم.
