به گزارش خبرگزاری مهر به ‌نقل از روابط استانداری خراسان‌شمالی، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح سد غلامان با تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) اظهار کرد: آب یک نعمت بزرگ الهی و پیش‌نیاز توسعه است که هم برای حیات بشر و هم برای توسعه یک ضرورت است.

جهانگیری با اشاره به اینکه ایران با محدودیت منابع آب مواجه است و باید از این منابع محدود استفاده صحیح داشته باشد، تصریح کرد: ۱۵ سال است که با خشکسالی روبه‌رو هستیم و مشکلات ناشی از کمبود آب هرسال بیشتر شده است و هم‌اکنون به نقطه نگران‌کننده‌ای رسیده‌ایم.

وی با یادآوری توانمندی و دانش فنی مهندسان و متخصصان ایرانی در احداث سد، گفت: ایران یکی از کشورهایی است که در احداث بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین سدها دارای تجربه و دانش فنی است و اگر امروز سدهای احداث‌شده در کشور وجود نداشت، تأمین و مدیریت آب بسیار سخت‌تر بود.

جهانگیری افزود: اگر سدهای موجود در کشور احداث نشده بود حجم بزرگی از منابع آب کشور از دسترس خارج‌شده بود اما خوشبختانه امروز این منابع آب در پشت سدها نگهداری شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم بهره‌وری و استفاده از منابع آب در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت گفت: ایران ۳ دهم درصد از منابع آب جهان را در اختیار دارد اما متأسفانه میزان مصرف آب در ایران دو برابر کشورهای پرآب است که این دو آمار باهم سازگاری ندارد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از روش‌های کشت گلخانه‌ای و شیوه‌های آبیاری نوین، گفت: در استفاده از روش‌های آبیاری نوین دولت ۸۵ درصد کمک بلاعوض ارائه می‌دهد تا مردم تشویق شوند که از این روش‌ها استفاده کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت استان‌های مرزی کشور بیان داشت: مردم مرزنشین همواره دژ مستحکمی در مرزهای کشور هستند و در کنار توانمندی نیروهای مسلح کشور، اهمیت حضور مرزنشینان انکارناپذیر است.

جهانگیری گفت: درحالی‌که در بسیاری از کشورهای منطقه جنگ و خونریزی و ناامنی وجود دارد،‌ ایران به همت نیروهای مسلح کانون ثبات و امنیت منطقه است و البته حضور مرزنشینان و مردم این مناطق نیز نقش کلیدی در پشتیبانی نیروهای مسلح و برقراری امنیت ایفا می‌کند.

وی اضافه کرد: مردم مرزنشین ایران در استان‌های مختلف نظیر خراسان‌شمالی با قومیت‌های مختلف ید واحده‌ای هستند که بدون توجه به گرایش‌های متفاوت و قومیت‌های مختلف به‌عنوان امتی واحد از کشور حراست می‌کنند.

جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت وظیفه دارد به این مردم خدمت‌رسانی کند افزود: متأسفانه هرچه از مرکز کشور به سمت مناطق مرزی حرکت می‌کنیم، محرومیت‌ها بیشتر می‌شود و دولت وظیفه خود می‌داند که به این مناطق توجه ویژه داشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره با بازدید از نمایشگاه تولیدات عشایر در شهرستان راز و جرگلان گفت: این منطقه ظرفیت‌های فراوانی درزمینهٔ پرورش اسب، تولید گیاهان دارویی و صنایع‌دستی دارد که باید این کارها تقویت و تسهیلات موردنیاز آن فراهم شود.

وی افزود: روز گذشته جلسه‌ای در تهران در همین زمینه برگزار شد و راه‌های حمایت دولت از طرح‌های اشتغال‌زا موردبررسی قرار گرفت.

جهانگیری در ادامه سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی راهی وجود ندارد به‌جز آنکه برای مردمی که تولیدکنندگان اصلی کشور هستند و عمدتاً در روستاها ساکن‌اند، شرایطی فراهم کنیم تا بتوانند در روستاها بمانند چراکه مهم‌ترین پیام اقتصاد مقاومتی این است که به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی اتکا کنیم.

در این مراسم وزیر نیرو نیز گزارشی از احداث سد در دولت تدبیر و امید ارائه کرد و گفت: در مدت سپری‌شده از دولت یازدهم ۱۷ سد افتتاح‌شده که مجموع این سدها ۳ میلیارد و ۹۶۸ میلیون مترمکعب آب را استحصال و در اختیار کشور قرار داده است.

چیت‌چیان افزود: در این مدت ۲۵ طرح احداث سد جدید نیز آغازشده که امیدوارم به‌زودی به بهره‌برداری برسد و مجموع آبی که این ۲۵ سد استحصال خواهد کرد، به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید.