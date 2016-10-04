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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

مسئول میراث فرهنگی شهرستان بیله سوار:

۱۰۰ هزار گردشگر خارجی به استان اردبیل وارد شدند

۱۰۰ هزار گردشگر خارجی به استان اردبیل وارد شدند

اردبیل – مسئول میراث فرهنگی شهرستان بیله سوار از ورود ۱۰۰ هزار گردشگر خارجی به استان اردبیل طی سه‌ماهه تابستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی اردبیل فرنام حامد بعدازظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: علاوه بر این در سه‌ماهه تابستان امسال ۶۸ هزار و ۵۱۰ مورد بازدید از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی بیله سوار صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: یک هزار و ۳۶۰ مورد بازدید از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، شش هزار و ۷۵۰ مورد بازدید از جاذبه‌های طبیعی و شش هزار و ۴۰۰ مورد بازدید نیز از جاذبه‌های دست‌ساز این شهرستان در مدت  ذکر شده گزارش شده است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان بیله سوار از اقامت هفت هزار و ۶۰۰ نفر در مراکز اقامتی خبر داد و گفت: این در حالی است که ظرفیت ۱۴ مرکز اقامتی این شهرستان ۳۴۲ نفر است.

وی اضافه کرد: به منظور بهبود خدمات‌رسانی به گردشگران در این مدت ۲۲۶ مورد بازدید نظارتی از مراکز اقامتی و ۱۳ مورد تذکر به واحدهای اقامتی شهرستان بیله سوار به ثبت رسیده است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان بیله سوار به توزیع پنج هزار بروشور و نقشه در بین مسافران و گردشگران در ایام تعطیلات نوروزی و تابستان سال جاری اشاره و تأکید کرد: در سه‌ماهه تابستان امسال در مجموع ۲۷۳ هزار و ۷۰۵ گردشگر در پایانه مرزی این شهرستان تردد داشته‌اند.

کد مطلب 3787294
محمد میرزایی ناطق

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