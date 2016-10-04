۱۰۰ هزار گردشگر خارجی به استان اردبیل وارد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی اردبیل فرنام حامد بعدازظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: علاوه بر این در سه‌ماهه تابستان امسال ۶۸ هزار و ۵۱۰ مورد بازدید از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی بیله سوار صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: یک هزار و ۳۶۰ مورد بازدید از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، شش هزار و ۷۵۰ مورد بازدید از جاذبه‌های طبیعی و شش هزار و ۴۰۰ مورد بازدید نیز از جاذبه‌های دست‌ساز این شهرستان در مدت ذکر شده گزارش شده است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان بیله سوار از اقامت هفت هزار و ۶۰۰ نفر در مراکز اقامتی خبر داد و گفت: این در حالی است که ظرفیت ۱۴ مرکز اقامتی این شهرستان ۳۴۲ نفر است.

وی اضافه کرد: به منظور بهبود خدمات‌رسانی به گردشگران در این مدت ۲۲۶ مورد بازدید نظارتی از مراکز اقامتی و ۱۳ مورد تذکر به واحدهای اقامتی شهرستان بیله سوار به ثبت رسیده است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان بیله سوار به توزیع پنج هزار بروشور و نقشه در بین مسافران و گردشگران در ایام تعطیلات نوروزی و تابستان سال جاری اشاره و تأکید کرد: در سه‌ماهه تابستان امسال در مجموع ۲۷۳ هزار و ۷۰۵ گردشگر در پایانه مرزی این شهرستان تردد داشته‌اند.