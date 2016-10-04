۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۳

کشف سه گور دخمه در تپه ترخان‌آباد مریوان

پروژه تعیین عرصه و حریم تپه ترخان‌آباد به کشف سه گور خمره با بقایایی انسانی، بقایایی از معماری آجری و سنگی، سفال از دوران تاریخی و اسلامی انجامید.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علی بهنیا سرپرست پروژه تعیین عرصه و حریم تپه تاریخی ترخان آباد مریوان با اعلام این خبر گفت :تپه تاریخی ترخان آباد (عبدالله بیک) واقع در جنوب شهر مریوان به شماره ۲۰۴۴ در سال ۱۳۷۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .

 وی با اشاره به معضلات وتصرفاتی که کار حفاظت از این تپه تاریخی را مشکل ساخته است، افزود: محاصره این اثر در میان منازل مسکونی و تخریب روز به روز آن در نتیجه ساخت و سازهای غیرمجاز تپه تاریخی ترخان آباد را در وضعیت اضطرار قرار داده است .

 او اظهار داشت: از این رو با موافقت پژوهشکده باستان شناسی و دریافت مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پروژه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه ترخان آباد انجام گرفت .

این باستان‌شناس تصریح کرد: به منظور مشخص شدن عرصه تپه تاریخی  ۱۳ گمانه آزمایشی در قسمت های مختلف این اثر با رعایت عرصه حفر شد که داده های فرهنگی متنوعی از دوره های تاریخی و اسلامی از آنها به دست آمد.

 وی گفت : سه گور خمره با بقایای انسانی شامل تعدادی استخوان و یک جمجمه که گویای فرهنگ تدفین  منطقه در آن زمان است، بقایایی از معماری آجری و سنگی به همراه لایه  فرهنگی و دادهای فرهنگی سفال با نقش خطوط شانه ای و موازی از دوران اسلامی در تعدادی از گمانه ها کشف شد .  طبق ضوابط  عرصه و حریم این اثر تاریخی در نقشه پیشنهادی مشخص می شود.

