بهترین فرصت را برای آماده سازی از دست دادیم/ قرعه ما آسان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس هاشم پور درباره همگروهی تیم فوتبال ساحلی ایران با روسیه، آمریکا و مصر در مسابقات بین قاره ای، گفت: به ظاهر کار آسان تری نسبت به تیم های گروه یک پیش رو داریم. گروه ما فقط به ظاهر آسان است چراکه تیم ملی آمریکا سابقه چند دوره حضور در جام جهانی را دارد و تیم ملی مصر هم از تیم های بسیار قدرتمند قاره آفریقا محسوب می شود و بازی بسیار فیزیکی را ارائه می کند. تیم ملی روسیه هم در سطح جهان بسیار شناخته شده است و چند دوره قهرمان جهان را دارد و بطورکلی از اعتبار بسیار بالایی در فوتبال ساحلی برخوردار است.

مربی تیم ملی فوتبال ساحلی افزود: پس از اینکه در مسابقات جام قاره آسیا عنوان قهرمانی را بدست آوردیم، به همراه کادرفنی و بازیکنان شرایط بسیار مناسبی برای حضور در مسابقات المپیک ساحلی آسیا و کسب افتخاری دیگر متصور بودیم. متاسفانه با وجود تلاش های فدراسیون و بخصوص رییس فدراسیون در نهایت از شرکت در مسابقات باز ماندیم تا بهترین فرصت برای آماده سازی تیم و حضور در شرایط مسابقه را از دست بدهیم. البته ما برنامه های خود را پیگیری خواهیم کرد اما نمی توان تاثیر زیاد عدم اعزام تیم را نادیده گرفت.

هاشم پور درخصوص اردوی پیش روی تیم ملی گفت: از روز جمعه اردوی مشترکی بین تیم ملی بزرگسالان و تیم ملی (ب) به میزبانی باشگاه پارس جنوبی در استان بوشهر برگزار خواهیم کرد. این اتفاق بسیار مهمی است که جا دارد از دپارتمان فوتبال ساحلی و مسئولان باشگاه پارس جنوبی تشکر کنم چراکه این اردو فرصت خوبی برای نگاه بیشتر به ملی پوشان تیم (ب) را فراهم می کند و دست کادرفنی را برای آنالیز و اضافه کردن بازیکنان جوان به تیم ملی بزرگسالان باز می کند. در واقع در این اردو در بازیکنان جوان تیم (ب) انگیزه زیادی ایجاد می شود تا خود را به سطح بالاتری برسانند.

وی در پایان تاکید کرد: در تیم ملی کادرفنی همفکری داریم و بازیکنان یکدل شده اند تا به کمک یکدیگر در مسابقات جام بین قاره ای، افتخار آفرینی که در مسابقات المپیک ساحلی آسیا از دست رفت را جبران کنیم. بدون شک کار سختی پیش رو داریم اما نهایت تلاش خود را بکار می گیریم تا از شرایط خوبی که فدراسیون و دپارتمان فوتبال ساحلی فراهم کرده اند، نهایت بهره را ببریم.