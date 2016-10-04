سرکرده نظامی داعش در شهر «موصل» به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نظامیان ارتش عراق همچنان به پیشروی های خود در اطراف موصل برای آغاز عملیات بزرگ آزادسازی این شهر واقع در استان نینوا ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، ارتش عراق طی عملیاتی غافلگیرانه موفق شد یکی از سرکرده های نظامی تروریست های تکفیری داعش در موصل را به هلاکت برساند.

طبق اعلام رسانه های عراقی، این سرکرده نظامی داعش «إبراهیم محمد هیل» نام داشت که در میان تروریست ها به «أبو سلیمان» ملقب بود.

گفتنی است، وزارت دفاع عراق روز گذشته اعلام کرد که تمامی مراحل آمادگی آغاز عملیات بزرگ آزادسازی موصل به پایان رسیده و طرح کامل این عملیات به «حیدر العبادی» فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور تحویل داده شده است.