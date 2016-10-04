به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۲۹۸ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی «سند خوابگاه مطلوب» اختصاص داشت، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش تهیه شده در این وزارتخانه را ارائه کرد.

در این گزارش با اشاره به تشکیل شورای نظارت بر خوابگاه‌های خودگردان و غیردولتی در هر استان، مواردی مانند تأمین امنیت فیزیکی و اخلاقی خوابگاه‌ها و توجه به الزامات پدافند غیرعامل، تأیید شرایط فیزیکی ساختمان خوابگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری، بررسی وضعیت خوابگاه از نظر دسترسی به دانشگاه و از نظر ترافیکی از الزامات اساسی تأسیس خوابگاه‌ها برشمرده شده است.

در بخش دیگری از این گزارش با تشریح سازوکار و نحوه قیمت‌گذاری خدمات خوابگاهی، همکاری با نیروی انتظامی در راستای نظارت بر نحوه ارائه خدمات نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در ادامه گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون «خوابگاه‌های غیر دولتی» با اشاره به نظارت معاونان دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور بر خوابگاه‌های مستقر در حوزه آن دانشگاه اعلام شد حدود ۲۵هزار دانشجو در خوابگاه‌های غیر دولتی سراسر کشور سکونت دارند.

در این گزارش و در بخش مربوط به شرایط مسئولان خوابگاه‌ها، نداشتن سوء پیشینه مؤثر، داشتن گواهی سلامت و آموزش بهداشت از اهم موارد لازم برای تصدی مدیریت خوابگاه‌ها بر شمرده شده است.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هم در این جلسه گفت: حدود ۷۰هزار دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در خوابگاه سکونت دارند.

وی افزود: با توجه به اتخاذ سیاست بومی‌گزینی در این دانشگاه، روند سکونت دانشجویان در خوابگاه‌ها رو به کاهش است.

در ادامه گزارش وزارت علوم نیز اعلام شد که این وزارتخانه هزار و ۱۱۶ خوابگاه ملکی و ۲۲۰ خوابگاه دولتی در اختیار دارد و حدود ۵۰ هزار دانشجو نیز متقاضی سکونت در خوابگاه‌ها هستند که به علت کمبود منابع و امکانات نتوانسته‌اند در خوابگاه‌ها ساکن شوند.

در بخش دیگری از این گزارش سرانه فضای دانشجو در خوابگاه مطلوب بین ۱۲ تا ۱۴ متر و سرانه فضای سبز یک متر مربع اعلام شد.

در بخش شاخص‌های فرهنگی خوابگاه مطلوب وجود مسجد، دسترسی به اینترنت، کتابخانه و سالن اجتماعات و امکانات ورزشی از اهم الزامات بر شمرده شده است.

در ادامه این گزارش اعلام شد که حدود ۴ درصد از خوابگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم از شاخص‌های خوابگاه مطلوب برخوردار هستند و تلاش در این مسیر به منظور ارتقای کیفی خوابگاه‌ها الزامی است.

پس از ارائه این گزارش، اعضا به بیان نظرات خود پرداختند؛ که اهم آن می توان به، لحاظ کردن سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در ساخت خوابگاه‌ها، ساخت ساختمان‌هایی با کاربری اختصاصی خوابگاه، لزوم تدوین پیوست فرهنگی برای خوابگاه‌های دانشجویی، خودداری از موازی‌کاری در مدیریت خوابگاه‌ها، در نظر گرفتن تفاوت‌های اخلاقی، خانوادگی و مذهبی دانشجویان در خوابگاه‌ها و تغییر نام خوابگاه به لحاظ داشتن بار منفی و اتخاذ نام مناسب که دربرگیرنده همه ابعاد زندگی دانشجویی باشد، مانند «خانه دانشجو» اشاره کرد.

از دیگر مطالبی که توسط اعضا عنوان شد می توان به در نظر گرفتن سهمی از خوابگاه‌ها به خوابگاه‌های متأهلین، استفاده از ظرفیت وقف و سایر اقدامات عام‌المنفعه در تأسیس خوابگاه‌ها، تعامل با حوزه‌های علمیه به منظور تقویت اتحاد حوزه و دانشگاه آموزش مهارت‌های زندگی در خوابگاه‌ها و در نظر گرفتن خدمات مشاوره‌ای در محیط‌های خوابگاهی و سنجش قابل اجرا بودن این برنامه در برخی از دانشگاه‌ها اشاره کرد.

در انتهای جلسه مقرر شد تا این برنامه با در نظر گرفتن پیشنهادها و نظرات اعضاء تکمیل شده و مجدداً به شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ارائه شود.