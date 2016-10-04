تعریف «لوزانو» از ایران برایم جالب بود

امیر فراشی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تاریخسازی تیم ملی فوتسال ایران با کسب عنوان سوم دنیا و غلبه بر تیم‌هایی چون برزیل و پرتغال، گفت: با وجود اینکه تدارکات ما کم بود ولی توانستیم بازی به بازی بهتر شویم. خدا به ما کمک کرد و توانستیم با شکست برزیل، حقانیت فوتسال ایران را ثابت کنیم. بعد از بازی با برزیل بود که به خودباوری کافی رسیدیم.

وی افزود: با توجه به برنامه لیگ، نتوانستیم اردوهای تدارکاتی زیادی برگزار کنیم. یک مقدار در این بخش ضعف داشتیم ولی خدا را شکر که بازیکنان به خودباوری رسیدند و هر مسابقه بهتر از از قبل ظاهر شدند.

مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی فوتسال درباره عملکرد سپهر محمدی و علیرضا صمیمی دو دروازه بان ایران هم خاطرنشان کرد: محمدی و صمیمی سابقه زیادی در تیم ملی دارند. ما چند سال با این دو گلر کار کردیم. آنها خودشان دوست داشتند پیشرفت کنند و برای همین به سطح بالایی رسیدند. صمیمی و محمدی زحمات زیادی کشیدند و منتظر فرصتی بودند تا خود را در جهان اثبات کنند. خدا را شکر که حقانیت آنها هم ثابت شد.

فراشی در خصوص حضور محمدی به جای صمیمی در ضربات پنالتی بازی با پرتغال و اینکه چرا در بازی با برزیل این اتفاق رخ نداد؟ گفت: در بازی با برزیل هم می‌خواستیم محمدی را موقع ضربات پنالتی به دروازه بفرستیم ولی وقتی ضربه دوم برزیل به تیر خورد، دست از این کار کشیدیم با این حال در بازی با پرتغال سریع اقدام کردیم که خوشبختانه محمدی هم بسیار موثر ظاهر شد.

وی در خصوص آینده کاری کادر فنی تیم ملی فوتسال و برنامه های این تیم، تصریح کرد: در این خصوص باید آقای ناظم الشریعه سرمربی تیم صحبت کند ولی تا الان برای برنامه ریزی آینده حرفی به میان نیامده است.

مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی فوتسال در پایان در خصوص لحظات به یادماندنی جام جهانی فوتسال به جز پیروزی های تیم ملی، گفت: خاطره جالب من تعریف و تمجید اکثر کارشناسان دنیا بخصوص «خاویر لوزانو» بود. لوزانو که یکی از کارشناسان فیفا است، از تیم ایران خیلی تعریف می‌کرد و تاکید داشت که پتانسیل ایران بالاتر از این حرفهاست. او می گفت باید با بازیکنان ایران کار ذهنی صورت بگیرد. جالب بود که لوزانو هرجا ما را می‌دید، به سمتمان می‌آمد و محکم و قوی درباره فوتسال ایران صحبت می‌کرد.