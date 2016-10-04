افزایش دمای هوای استان کرمانشاه طی روزهای آینده

پروانه صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش‌بینی های ایستگاه های هواشناسی استان کرمانشاه گفت: هم اکنون شرایط نسبتا پایداری در جو منطقه حاکم است.

وی افزود: با استقرار این شرایط، پیش بینی می شود، هوای استان تا پایان هفته، صاف و گاهی توام با وزش باد باشد.

مدیر روابط عمومی هواشناسی استان کرمانشاه، از افزایش دمای هوای استان طی روزهای آتی خبر داد و تصریح کرد: طی این مدت، وزش بادی ملایم را شاهد خواهیم بود و دمای روزانه نیز به تدریج افزایش می یابد.

وی بالاترین دمای هوای استان را مربوط به شهرستان های قصرشیرین با ۳۶ درجه سانتی گراد بالای صفر، سرپل ذهاب با ۳۵ درجه سانتی گراد بالای صفر و گیلانغرب با ۳۴ درجه سانتی گراد بالای صفر عنوان کرد.

صفری، هم چنین خنکترین نقاط استان را شهرستان های سنقر با ۲۵ درجه سانتی گراد بالای صفر و کنگاور و پاوه با ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام کرد.