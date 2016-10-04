شناسایی عوامل بیماری زا ازاولویت های دانشگاه علوم پزشکی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و نهمین اجلاس رؤسا و معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان آذربایجان شرقی در حالی در شهرستان اهر برگزار شد که لزوم شناسایی عوامل مخاطره آمیز و بیماری زا ازاولویت های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان عنوان شد.

شناسایی ۱۵ عامل مخاطره آمیز و بیماری زا در سطح آذربایجان شرقی جز اولویت هاست

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ظهر سه شنبه در این نشست با اشاره به ماموریت ها و اولویت های این دانشگاه اظهار داشت: شناسایی ۱۵ عامل مخاطره آمیز و بیماری زا ازاولویت های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان آذربایجان شرقی است.

جعفر صادق تبریزی در ادامه گفت: از این ۱۵ عامل، ۱۰ عامل به عنوان خطر و پنج عامل نیز به عنوان بیماری افراد را تهدید می کند که برای جلوگیری از مرگ های زودرس ناشی از این عوامل شناسایی و درمان آنها از اولویت های مهم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان آذربایجان شرقی است.

وی در ادامه افزود: در کنار توسعه فضاهای فیزیکی، توسعه امکانات و تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی را نیز از اولویت های دیگر برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی بهتر برای مراجعه کنندگان و بیماران می باشد.

تبریزی تصریح کرد: سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) برای ساماندهی پرونده های بهداشت در راستای ارائه خدمات بهداشتی مطلوب به مراجعه کنندگان راه اندازی شده که استفاده بهینه از آن نیازمند توجه بیشتر مراکز بهداشتی و درمانی در جهت ثبت مشخصات بیماران است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز همچنین آموز ش کارکنان و ارتقای سطح علمی آنها را از دیگر اولویت های حوزه شبکه های بهداشت و درمان آذربایجان شرقی عنوان کرد.

هزینه ۱۵۰ میلیارد ریال در بخش بهداشت و درمان شهرستان اهر

فرماندار شهرستان اهر نیز در این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه درمان این شهرستان گفت: در راستای اجرای طرح تحول سلامت، بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در بخش بهداشت و درمان شهرستان اهر هزینه شده است.

سید محمد عابدی که در جمع رؤسا و معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان آذربایجان شرقی سخن می گفت، افزود: این میزان اعتبار برای خرید تجهیزات، توسعه و یا بهبود فضاهای فیزیکی هزینه شده است.