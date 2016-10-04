به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با خانه ملت در واکنش به جوسازی‌ رسانه‌های معاند مبنی بر اینکه حجاب اسلامی مانعی بر سر راه میزبانی ایران در مسابقات جهانی شطرنج زنان، گفت: تمام کشورها قوانین داخلی دارند که باید به آنها احترام گذاشت و این قانون در سایر کشورهای اسلامی نیز وجود دارد؛ تلاش چنین رسانه‌هایی با مانور خبری مبنی بر بایکوت مسابقات مذکور توسط نازی پایکیدزه، شطرنج باز گرجی تیم ملی آمریکا به نتیجه خاصی نخواهد رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این اقدام صرفا جنبه سیاسی دارد، اظهار کرد: بسیاری از افراد مانند مسئولان، گردشگران و حتی ورزشکاران به ایران اسلامی می‌آیند و با استفاده از حجاب مشکلی ندارند.

وی با بیان اینکه رسانه‌های معاند نسبت به میزبانی کشوری اسلامی برای برگزاری مسابقات جهانی بانوان ناراحت هستند، ادامه داد: ۶۴ نفر از برترین شطرنج بازان جهان در سال ۲۰۱۷ در ایران حضور پیدا خواهند کرد و واکنش یک نفر نمی‌تواند این مسابقات را تحت تاثیر قرار دهد.

عضو کمیته «زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان» کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه عدم حمایت سایر وزشکاران از شطرنج باز تیم ملی آمریکا و البته اذعان به استقبال از حجاب اسلامی توسط شطرنج بازان هندی نشان دهنده غیر واقعی بودن چنین سخنانی است.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بسیاری از افراد با حجاب اسلامی در مسابقاتی مانند المپیک شرکت کردند و با مشکلی هم روبرو نشدند و این درحالیست که در کاروان کشور آمریکا نیز ورزشکار محجبه نیز وجود داشت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شطرنج بازی فکری است و نیاز به تحرک ندارد لذا حجاب ورزشکاران را با مشکل مواجه نمی‌کند، خاطرنشان کرد: در این میان بسیاری از بانوان ورزشکار کشورمان در مسابقات ورزشی بین المللی شرکت می‌کنند و توانسته اند با حجاب اسلامی به رتبه‌های برتر دنیا دست یابند.