محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن پیش بینی دمای هوای قم برای روزهای آینده گفت: هوای استان قم طی روزهای آینده روند افزایشی را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه حداکثر دمای این استان برای فردا ۳۱ درجه است، گفت: پیش بینیها نشان میدهد که حداقل دما برای فردا به ۱۰ درجه برسد.
رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان قم افزود: روند افزایش دما در روزهای آینده تا حداکثر ۳۴ و حداقل ۱۲ درجه است و پس از آن برای اوایل هفته آینده دمای هوا ثابت پیش بینی میشود.
وی همچنین عنوان کرد: هوا نیز صاف و وزش باد نیز برای عصرها ملایم پیش بینی میشود و نوسان چندانی ندارد.
قاضی ادامه داد:طبق پیش بینیها و آنچه در نقشههای هواشناسی دیده شده در استان قم طی ۱۰ روز آینده نشانی از بارندگی وجود ندارد.
