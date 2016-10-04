۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

آخر هفته جاری؛

هوای قم گرم می‌شود

قم - رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان قم گفت: دمای هوای قم از فردا روند روبه افزایش داشته و چند درجه گرمتر می‌شود.

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن پیش بینی دمای هوای قم برای روزهای آینده گفت: هوای استان قم طی روزهای آینده روند افزایشی را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه حداکثر دمای این استان برای فردا ۳۱ درجه است، گفت: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که حداقل دما برای فردا به ۱۰ درجه برسد.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان قم افزود: روند افزایش دما در روزهای آینده تا حداکثر ۳۴ و حداقل ۱۲ درجه است و پس از آن برای اوایل هفته آینده دمای هوا ثابت پیش بینی می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: هوا نیز صاف و وزش باد نیز برای عصرها ملایم پیش بینی می‌شود و نوسان چندانی ندارد.

قاضی ادامه داد:‌طبق پیش بینی‌ها و آنچه در نقشه‌های هواشناسی دیده شده در استان قم طی ۱۰ روز آینده نشانی از بارندگی وجود ندارد.

