آغاز به فعالیت کلانتری شماره ۳۰ مشهد در منطقه گردشگری سپاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستانی ظهر سه‌شنبه در مراسم آغاز به کار فعالیت کلانتری شماره ۳۰ مشهد اظهار کرد: با توجه به همجواری ناحیه گردشگری سپاد با مناطق حاشیه‌ای و درخواست‌های اهالی منطقه اسماعیل آباد، راه‌اندازی مجموعه انتظامی در این محدوده پاسخ به دغدغه‌های مردم و زائران است.

وی رشد تخلفات در مناطق حاشیه‌ای را سبب ساز بی‌اعتمادی مردم به حکومت توصیف و بیان کرد: با توسعه یگانهای انتظامی در حاشیه شهر و افتتاح ۳ کلانتری دیگر در مناطق حاشیه ای گامی برای جلب رضایت مردم برداشته شده است.

مشاور شهردار مشهد نیز در این مراسم گفت: با توجه به اینکه ارگانهای شهرداری و نیروی انتظامی بیشترین ارتباط را با مردم دارند تعامل این دو نهاد سبب بالارفتن سطح زندگی مردم می شود.

مجید پیراسته افزود: با در اختیار قرار دادن زمینی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال، دریافت نشدن هزینه مجوز ساخت و پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به نیروی انتظامی، عزم شهرداری برای تحقق شعار اقدام و عمل در مسیر امنیت جامعه نشان داده شده است.

این مجموعه انتظامی در زمینی به وسعت هزار و ۶۰۰ مترمربع با زیربنای هزار و ۱۰۰ مترمربع و هزینه ۹ میلیارد ریال در منطقه اسماعیل آباد مشهد به بهره برداری رسید.