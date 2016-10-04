به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان ارائه گزارش از عملکرد شهرداری در تبصره های بودجه سال ۹۴ در دویست نودو پنجمین جلسه شورا اظهار داشت: سال ۹۴ سال آغاز واریز درآمدهای شهرداری تهران ، مناطق ، سازمان ها و شرکتها به خزانه به حسابهای درآمد شهرداری و مورد تایید شورا است.

وی افزود: بودجه سال ۹۴ شهرداری ۵۱ تبصره به پیوست دارد که در این جلسه گزارش عملکرد این تبصره ها درسال ۹۴ به سمع اعضای شورا خواهد رسید.

دبیر در ادامه به مفادی از تبصره ها اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات خوبی که شهرداری در این سال اقدام به انجام آن کرده است ثبت مبادله موافقت نامه ها حتی به صورت هزینه ای به شیوه مکانیزه است که در سال ۹۴ در ردیف تملک دارای های سرمایه ای و مالی حدود ۲۳۵۶فقره موافقت نامه مبادله شده است و در ردیف هزینه ای نیز از ۲۹۵ فقره مصوب تنها ۴۴ موافقت نامه مبادله گردیده است.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به تبصره "حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران" به هزینه کردهای شهرداری در این ردیف اعتباری پرداخت و افزود: در اجرای ماده ششم قانون تاسیس کتابخانه های عمومی کشور علاوه بر اعتباراتی که توسط شهرداری و موسسات وابسته هزینه می شود که در سال ۹۴ مصوب شده بود مبلغ ۶ میلیارد تومان تحت عنوان "حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران" به طور مستقیم در اختیار هیات امنای انجمن کتابخانه های شهر تهران قرار بگیرد که گزارش عملکرد نشان میدهد که شهرداری در این بخش یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان واریز کرده است و در ردیف نگهداری کتابخانه ها و قرائت خانه ها از ۴میلیارد و سیصد میلیون تومان رقم مصوب سه میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان قدام شده است و در ردیف توسعه و تجهیزکتابخانه ها که ۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار مصوب داشته است حدود ۵میلیاردو صد میلیون تومان هزینه شده است .



دبیر در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین در سال ۹۴ مبلغی معادل سی و پنج میلیاردو چهارصد میلیون تومان بابت حساب های سال ۹۳در خصوص نیم درصد توسعه و نگهداری کتابخانه ها کسر شده است که در مجموع کل پرداختی بابت کتابخانه ها در سال ۹۴ معادل ۴۶ میلیارد تومان بوده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: حدود ۶۶ میلیارد تومان بابت بازخریدی کارکنان شهرداری تهران صرف شده است که از کارمندان شهرداری ۲۷۶ نفر انگیزشی یعنی به خواسته خودشان و ۷۶۷ نفر به صورت عادی بازخرید شده‌اند. کارگران شهرداری تهران ۸۱ نفر انگیزشی و ۹۱ نفر بصورت عادی بازخرید شده‌اند. همچنین حدود ۳۴ میلیارد تومان بابت بازخریدی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی بوده است که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۳ حدود ۵.۶۴% کاهش نیروی انسانی محقق شده است.

دبیر گفت: کلیه وجوه دریافتی بابت صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک، تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی، عوارض پنج درصد (۵%) حمل و نقل پایانه‌های مسافربری برون‌شهری، اجرای مصوبه نحوه مدیریت و بهره‌برداری از فضاهای عمومی برج میلاد و عوارض ایمنی ساختمان‌ها، عوارض حمل و نقل ریلی و سایر درآمدهای حاصله از اخذ عوارض و فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته می‌باید به حساب درآمد شهرداری تهران واریز شود.

وی افزود: شهرداری تهران موظف است پس از وصول، درآمدهای یاد شده را در وجه سازمان‌ها و شرکت‌های واریزکننده پرداخت نماید تا در چارچوب بودجه مصوب سازمان و شرکت ذیربط طبق موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری در راستای ایفای وظایف و مأموریت‌های شهرداری تهران هزینه شود معادل (بیست درصد) ۲۰% منابع وصولی بابت صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به مصرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مترو اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد تبصره فوق نشان می‌دهد؛ صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک مبلغ وصولی به حساب خزانه: ۱.۶۱۵.۶۸۸.۴۵۹.۷۰۳ریال مبلغ واریزی به سازمان یا شرکت‌ها ۱.۱۷۵.۷۱۹.۷۳۵.۹۷۰ریال، تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی مبلغ وصولی به حساب خزانه ۸.۱۲۴.۵۸۷.۰۰۰ریال مبلغ واریزی به سازمان یا شرکت ندارد، عوارض پنج درصد (۵%) حمل و نقل پایانه‌های مسافربری برون شهری مبلغ وصولی به حساب خزانه: ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال مبلغ واریزی به سازمان یا شرکت ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، اختصاص ۲۰% منابع وصولی بابت صدور مجوز ورود به محدوده طرح به مصرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مترو مبلغ وصولی به حساب خزانه ۱۲۳.۰۲۳.۹۴۷.۱۹۲ ریال است.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه در بخش دیگری از گزارش به عملکرد تبصره " اجرای طرح های عمرانی در حریم" با هماهنگی فرمانداری تهران اشاره کرد و گفت: اعتار مصوب در این بخش برای سال ۹۴ نه میلیارد و دویست میلیون تومان بوده که تنها ۵میلیاردو چهارصد میلیون تومان آن بین شهرستان های تهران، قدس، اسلامشهر و ری هزینه شده است.



دبیر در ادامه به تبصره ۱۹ بودجه که مربوط است به نشریات شهرداری تهران اشاره داشت و گفت: بر اساس این تبصره انتشار هرگونه نشریه در واحدهای ستادی، مناق، سازمانها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران ممنون است به غیر از همگان و نشریات تخصصی که مجوزاز شورا دارند.



وی در این خصوص افزود: نشریاتی همچون مهندسی ترافیک، دانش پیشگیری و مدیریت بحران، وقایع اتفاقیه، دانش شهر، شهرنگار و فصلنامه نوسازی فاقد مجوز منتشر می شوند.



رییس کمیسیون برنامه بودجه در بخش دیگر به عملکرد تبصره مرتب با بودجه راهنمایی و رانندگی تهران اشاره داشت و گفت: بودجه مصوب راهنمایی و رانندگی ۷۰میلیارد تومان بوده است که ۷۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان هزینه شده است و در بخش عوارض خودرو و موتور سیکلت نیز میزان وصولی بیش از ۰۴۹ میلیون تومان بوده است که حدود ۰۰۹ میلیون تومان بابت ۲۰ درصد افزایش وصولی به راهنمایی و رانندگی پرداخت شده است.



دبیر به مهمترین تبصره بودجه که مربوط به هزینه کرد خرید املاک و معارضین در پروژه های مترو است اشاره کرد و افزود: اعتبار مصوب در سال ۹۴ برای تملک املاک و معارضین حدود یک هزارو ششصدو هفتاد و پنج میلیارد تومان بوده است که حدود ۷۰۲ میلیارد و هشتصد میلیون تومان هزینه شده است.



وی همچنین افزود: در تبصره اشاعه فرهنگ استفاده از انرژی های نو مصوب شده بود که در ۱۰ عدد از ساختمانهای سطح مناطق از صفحات خورشیدی ، انرژی زمین گرمایی ، توربین های بادی و نیروگاه ترکیبی برق و حرارت CHP استفاده کند که در گزارش عملکردی ثبت نشده است.

دبیر در ادامه به تبصره پایانی اشاره کرد و گفت: به شهرداری تهران اجازه داده ‌شده بر اساس قانون نحوه تملک املاک معارض جهت تملک املاک مربوط به باغات کن، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از انجام توافق تهاتر نموده و ضمن ثبت عملیات مالی مربوطه، ردیف‌های درآمد و هزینه را در تفریغ بودجه منظور و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. بر اساس گزارش سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران موضوع در کمیسیون ماده پنج در حال پیگیری است و مراحل پایانی را می‌گذراند. لازم به توضیح است سازمان در حال تفاهم با مالکین جهت تملک اراضی مذکور است. در ضمن تعداد دو قطعه باغ به مساحت تقریبی ۱۲۰۰۰ مترمربع از باغات در اختیار محدوده فوق‌الذکر به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان خریداری گردیده است.