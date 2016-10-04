آغاز تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد از ساعت ۷ شب

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات ظرفیت رشتههای جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از رشته های آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ همزمان با انتخاب رشته بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.
تمامی داوطلبان شرکتکننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ که در جلسه آزمون حاضر بوده اند می توانند در این مرحله شرکت کنند.
داوطلبان واجد شرایط می توانند از امروز سه شنبه ۱۳ مهرماه تا شنبه ۱۷ مهرماه نسبت به انتخاب ۲۰ کدرشته محل اقدام کنند.
داوطلبان می توانند با ورود به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org جدول کدرشتهمحل هایی که در آنها پذیرش تکمیل ظرفیت صورت میپذیرد را مشاهده کنند و کد رشته های مربوطه را انتخاب کنند.
داوطلبانی که متقاضی ثبتنام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی سال ۱۳۹۵ هستند لازم است در زمان ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته نسبت به واریز وجه مربوط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام کنند.
