چادگانی ها یک و نیم درصد بیشتر از استاندارد سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زمانی ظهر سه شنبه، در جلسه کمیته ساماندهی سالمندان چادگان اظهار داشت: سه هزار و ۸۹۵ نفر سالمند در شهرستان چادگان وجود دارد که این تعداد ۱۱ و پنج دهم درصد جمعیت کل شهرستان را تشکیل می دهند و این در حالی است که طبق استاندارد باید کمتر از ۱۰ درصد جمعیت یک جامعه سالمند باشند.

وی همچنین گفت: ۷۲ درصد سالمندان چادگان در طرح غربالگری شبکه بهداشت چادگان شناسایی شدند که برای از بین بردن افسردگی، بی خوابی، اختلالات روانی و دیگر مشکلات آنها، توسط شبکه بهداشت و درمان بین آنها قرص های ویتامین دی، کلسیم و قرص های مولتی ویتامین به صورت رایگان توزیع شود.

رئیس اداره بهزیستی چادگان همچنین افزود: مناسب‌ سازی و ایجاد محیطی بدون مانع و تسهیل دسترسی برای همه بخصوص معلولان، سالمندان و کودکان دارای الزامات قانونی است.

وی تصریح کرد: سالمندی دوره ای از زندگی است که از ۶۰ یا ۶۵ سالگی شروع می شود. در تعریف سالمندی نمی توان زمان خاصی را مشخص کرد، بلکه سالمندی را می توانیم با ویژگی های خاصی که فرد در زمانی از زندگی خود پیدا می کند بشناسیم.

زمانی نصب بالابر، سطح شیب‌دار، سرویس بهداشتی مناسب، بازشوهای مناسب، اصلاح مسیر ورودی اداره ها و خودپردازهای بانکها را از موضوع های مناسب‌سازی در داخل ساختمان‌ها و اماکن عمومی دانست.

وی ادامه داد: یک هزار و ۴۰۰ نفر سالمند از خدمات کمیته امداد چادگان و ۵۳ خانواده سالمند از خدمات سازمان بهزیستی چادگان استفاده می کنند.