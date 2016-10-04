سینمای ایران نامزد دریافت ۳ جایزه از جشنواره «آبوجا»

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان جشنواره بین المللی فیلم «آبوجا» فهرست نامزدهای جوایز این رویداد سینمایی را اعلام کردند. در این میان فیلم «تا آمدن احمد» ساخته صادق صادق دقیقی نامزد جایزه بهترین کارگردانی و فیلم «حکایت عاشقی» ساخته احمد رمضان زاده نامزد جوایز بهترین فیلم بلند و بهترین موسیقی متن شده اند.

در سیزدهمین دوره این جشنواره، بنیاد سینمایی فارابی علاوه بر دو عنوان فوق، فیلم های «جزیره رنگین» ساخته خسرو سینایی و «قول» ساخته محمدعلی طالبی را نیز ع رضه کرده است.

این رویداد سینمایی از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ مهر در کشور نیجریه برگزار می شود.