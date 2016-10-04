به گزارش خبرنگار مهر، کیهان یاسمی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید امیر امینی، معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از محورهای مواصلاتی استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باند دوم محور خمین - محلات به عرض ۱۱متر و طول مسیر ۴۵کیلومتر است که تاکنون ۲۸کیلومتر آن بهره برداری شده است.

وی در مورد محور اراک- خمین افزود: محور اراک خمین به طول ۶۱ کیلومتر است که عملیات اجرایی آن از سال ۸۲ آغاز شده و تا سال ۹۲، ۲۰کیلومتر از محور مورد بهره برداری قرار گرفته و از سال ۹۲عملیات اجرایی با جدیت پیگیری شده و ۳۰کیلومتر به بهره برداری رسیده و۱۱کیلومتر باقیمانده طی سفر هیات دولت به استان به بهره برداری می رسد.

مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی درمورد تقاطع غیرهمسطح کمربندی خمین-محلات اظهار داشت: این پروژه شامل احداث پل ۹دهانه هر دهانه ۳۰متر بوده و به منظور تسهیل در رفت و آمد و کاهش تصادفات جاده ای در تقاطع مذکور در حال ساخت است.

یاسمی درباره باند دوم محور خمین- الیگودرز گفت: پروژه بهسازی محور خمین-الیگودرز به طول ۱۲کیلومتر از شهرستان خمین به سمت الیگودرز در حال اجرا است که در سال های قبل حدود پنج کیلومتر از این مسیر اجرا شده است.

وی بیان داشت: پروژه بهسازی مذکور شامل احداث باند دوم محور به عرض ۱۱متر و عملیات زیرسازی و آسفالت است که این محور قسمتی از کریدور دلیجان-خمین-الیگودرز است.

یاسمی درباره محور خمین-گلپایگان هم اظهار داشت: این محور به طول ۱۵کیلومتر به بهره برداری رسیده که باند دوم یک کیلومتر از محور مذکور با احداث زیرگذر در دست اقدام است.

مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان داشت: بهسازی و ارتقای این محور در سال ۹۵ جزو اهداف اصلی راه و شهرسازی استان بوده و نصب علایم ایمنی، گاردریل و روشنایی در صورت تامین اعتبار و ابلاغ در دستور کار و اولویت است.

یاسمی درباره محور ازنا- شازند نیز افزود: طول کل این مسیر ۷۲کیلومتر است و ۳۸کیلومتر در حوزه شهرستان شازند و استان مرکزی بوده که مطالعات آن انجام شده و برآورد اولیه برای اجرای باند دوم این محور ۵۶۰میلیارد ریال است.

مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی هدف از اجرای این پروژه ها را افزایش ایمنی تردد و کاهش تلفات جاده ای به ویژه در نقاط پرتردد و حادثه خیز استان عنوان کرد.