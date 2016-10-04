شرکت های تعاونی مرزنشین تجمیع شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید علی اکبر پرویزی در دیدار هیئت مدیره اتحادیه شرکت تعاونی های مرزنشینان استان افزود: نیازمندی های مرزنشینان در بخش های مختلف باید از سوی مسئولان ذی ربط احصاء و راه های رفع مشکلاتشان به صورت مکتوب پیشنهاد شود.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم توجه خوبی به مرزنشینان و اتحادیه های مرزی به انجام رسید، گفت: در حال حاضر با مجوزهایی که در خصوص صادرات و واردات خصوصاً در حوزه فروش سوخت به انجام رسیده بسیاری از مشکلات اتحادیه های مرزنشینان مرتفع و در درآمد مناسبی نیز حاصل شده است.

وی بابیان اینکه مسئولان ذی ربط تلاش کننند تا سود واقعی ناشی از فروش سوخت به جیب مرزنشینان واقعی واریز شود، گفت: مسئولان ذی ربط از بروز رفتارهایی که ممکن است حساسیت ایجاد کرده و موجبات نارضایتی مردم و مرزنشینان را فراهم آورد به جد پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از ۱۴ شرکت تعاونی مرزنشین در استان ۸ تعاونی فعال است، گفت: تجمیع شرکت های تعاونی های مرزنشین و نیز اختصاص یک شرکت تعاونی به هریک یاز شهرستان های مرزی استان می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در خصوص توسعه صادرات و واردات از طریق شرکت های تعاونی مرزنشین آماده واگذاری تسهیلات و کمک های اعتباری هستیم مشروط بر آنکه تسهیلات دریافتی به معنی واقعی کلمه منجر به توسعه صادرات و واردت و رونق اقتصادی در مرز شود.

پرویزی، به نقش مهم مرزنشینان در حفظ و تقویت امنیت در مرزها اشاره کرد و بیان داشت: دولت تدبیر و امید از هیچ تلاشی در راستای تقویت معیشت مرزنشینان و کمک به این عزیزان همانگونه که تاکنون نشان داده دریغ نخواهد کرد.