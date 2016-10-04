به گزارش خبرنگار مهر، اصغر امیرنیا ظهر سه شنبه در کارگروه تخصصی فرهنگ و هنر استان یزد با موضوع هفته قرآن و عترت اظهار داشت: اعتبارات قرآنی در بودجه کشور محدود است اما اگر همه دستگاهها کنار هم قرار گیرند و اعتبارات قرآنی را در یک مسیر هزینه کنند، کار ارزشمندتری انجام خواهد شد و به دنبال این هستیم که هفته قرآن و عترت در استانها با این شیوه برگزار شود.
وی عنوان کرد: قرآن و برنامههای قرآنی در کشور ما محدود به زمان شده و به نظر می رسد برخی برنامه های قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان است در حالی که وقتی در طلیعه قانون اساسی ما به نام قرآن اشاره شده، باید برنامههای قرآنی در جامعه جاری و ساری باشد.
امیرنیا بر لزوم مشارکت همه دستگاهها در اجرای این هفته تاکید کرد و یادآور شد: شهرستانهای مختلف استان یزد نیز باید در اجرای این برنامه حضوری منسجم داشته باشند.
مدیرکل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد با اشاره به اینکه این برنامه در همه استانهای کشور برگزار می شود، عنوان کرد: در هر استان زمان برگزاری هفته قرآن و عترت بسته به نوع برنامه ها و نحوه مشارکت دستگاهها انتخاب می شود که مسئولان استان یزد نیز باید زمان برگزاری این برنامه را با هماهنگی یکدیگر تعیین کنند.
وی اظهار داشت: هدف ما از برگزاری این برنامه، افزایش اثرگذاری قرآن و آموزههای قرآنی در بخشها و ابعاد مختلف زندگی در جامعه امروزی است و هدف ما فراگیری، تدبر و فهم قرآن است و اگر به دنبال اجرای برنامه های مختلف، این مهم محقق نشود، در واقع به نتیجه درستی نرسیده ایم.
امیرنیا اظهار امیدواری کرد که برنامه هفته فرهنگ قرآن و عترت در همه استانها به ویژه استان دارالعباده یزد با شکوه هرچه تمامتر و با مشارکتد بسیار خوب مردم برگزار شود تا اثرگذاری بیشتری نیز در سطح جامعه داشته باشد.
