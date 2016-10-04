کمیته امداد به ۴۲ هزار سالمند کردستانی خدمات ویژه ارائه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان، رضا طاهری در دیدار با سه نفر از سالمندان بیمار و زمین گیر تحت حمایت این نهاد گفت: این نهاد مناسب با سنین مختلف خدمات ویژه ای به مددجویان ارائه می دهد و یکی از این گروه های سنی که جزو مخاطبین کمیته امداد هستند سالمندان هستند.

وی عنوان کرد: هم اکنون از تعداد یکصد هزار نفر مددجوی تحت حمایت کمیته امداد کردستان ۴۲ هزار نفر جزو جمعیت سالمند هستند که از این تعداد ۲۴ هزار نفر شهری و ۱۸ هزار نفر در روستا زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه تعداد ۳۷۵ نفر از این سالمندان زمین گیر هستند، افزود: بیش از یک هزار نفر نیز جزو بیماران صعب العلاج هستند.

قائم مقام کمیته امداد کردستان بیان کرد: مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای ارائه خدمات به سالمندان تحت حمایت کمیته امداد کردستان طی ۶ ماهه اول ۹۵ هزینه شده است که این خدمات شامل: هزینه ویزیت، خدمات پاراکلینیکی، عینک، ویلچر، پروتز دندان، تخت و تشک طبی، کپسول اکسیژن، هزینه ایاب و ذهاب و سایر هزینه های نگهداری بیماران زمین گیر سالمند بوده است.

طاهری با اشاره به خدمات ارائه شده در هفته سالمند افزود: برگزاری کلاس های آموزشی با موضوع بهداشت روانی و تغذیه دوران سالمندی برای تعداد یک هزار و ۱۰۰ نفر از سالمندان در سطح استان جزو برنامه های هفته سالمند بود.

وی افزود: دیدار و عیادت از سالمندان بیمار و زمین گیر در کلیه شهرستانها به تعداد ۵۵ نفر و همچنین اعزام اکیپ پزشکی جهت بازدید و ویزیت رایگان ۵۵ نفر دیگر از سالمندان و تحویل یک هزار و ۱۰۰ سبد کالای غذایی هر یک به ارزش یک میلیون ریال به این افراد از دیگر خدمات ارائه شده به سالمندان استان بود.

طاهری با اشاره به برگزاری همایش سالمندان در هفته سالمند افزود: این همایش با حضور ۵۵۰ نفر از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد کردستان برگزار شد و اجرای کلاس آموزشی بهداشت روانی ویژه سالمندان و توزیع ۵۵۰ بسته بهداشتی به ارزش یکصد و ۱۰ میلیون ریال از برنامه های اجرا شده در این همایش بود.

وی اظهار داشت: توزیع سه هزار بسته بهداشتی به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال از دیگر خدمات شاخص کمیته امداد به سالمندان در هفته سالمند بود.