راه اندازی واحد کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، احمد معتمدی در مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه گفت: واحدهای اقماری این دانشگاه باید ایجاد ارزش افزوده کنند.

وی افزود: برنامه داریم واحد بین الملل کیش این دانشگاه را راه اندازی کنیم که در این راستا از تجربیات دانشگاه های تهران و صنعتی شریف که در این مکان، واحد بین الملل دارند استفاده خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: واحد کیش این دانشگاه باید دارای ارزش افزوده باشد بنابراین در این واحد به روش های سنتی پذیرش دانشجو اکتفا نخواهیم کرد.

معتمدی خاطرنشان کرد: برنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزایش دانشجویان بین الملل خود از طریق پذیرش ایرانیان مقیم در کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

وی اظهار داشت: سازمان مناطق آزاد نیز قرار است در راه اندازی واحد کیش این دانشگاه همکاری کند.

ارتقا رتبه خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: طبق رتبه بندی وزارت علوم رتبه خوابگاه این دانشگاه از سطح ۴ به سطوح ۲ و ۳ رسیده است.

معتمدی تاکید کرد: طی دو سال گذشته فعالیت های مختلفی درخصوص ارتقا کیفیت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه انجام شده است.

وی افزود: برنامه داریم سطح کیفی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه را همچنان اصلاح کنیم تا خوابگاه های دانشگاه به رتبه یک ارتقا یابند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تدوین برنامه راهبردی دانشگاه گفت: اجرای برنامه راهبردی از اولویت های دانشگاه است چراکه براساس این برنامه می توانیم به اهداف خود که قرار گرفتن در جمع صد دانشگاه برتر جهان و ورود به دانشگاه های نسل سوم است دست یابیم.

معتمدی با بیان اینکه فضای همدلی و آرامش در دانشگاه شکل گرفته است، تاکید کرد: در فضای آرام و بدون حاشیه می توان به توسعه دست یافت چراکه در محیط دارای تنش نمی توان فعالیت های بنیادی انجام داد.