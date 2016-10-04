به گزارش خبرگزاری مهر، ژاوی هرناندس چندی قبل بی آنکه بخواهد با ستاره پرتغالی رئال مادرید وارد جنگ شده بود. وی گفته بود رونالدو نمی تواند با «لیونل مسی» مقایسه شود که در همان زمان مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید حضور ژاوی در لیگ فوتبال قطر را به باد تمسخر گرفته بود.

رونالدو همچنین گفته بود: درست است که ژاوی قهرمان جهان و جام ملتهای اروپا شده اما نمی تواند در خصوص توپ طلا نظر بدهد چون تا حالا یک توپ طلا هم نبرده است.

ژاوی نسبت به واکنش رونالدو سکوت اختیار کرد البته به تازگی از این بازیکن تمجید کرده است.

وی گفت: کریستیانو امسال جام های زیادی برده است؛ هم لیگ قهرمانان اروپا و هم یورو ۲۰۱۶. البته فکر می کنم رقابت سختی وجود داشته باشد چون مسی هم آنجاست.

کریستیانو رونالدو در ماه اوت بالاتر از گرث بیل و آنتونی گریزمان به عنوان بازیکن برتر سال یوفا انتخاب شد.