به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی ظهر سهشنبه در نشست خبری اهداکنندگان سلولهای بنیادی که در بیمارستان منتصریه برگزار شد، با بیان اینکه ستاد پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادی در سال ۹۱ تشکیل شدهاست و تعداد ۴۰۰ نفر از خدمات این ستاد بهرهمند هستند، اظهار کرد: در بیمارستان منتصریه مشهد در سال ۹۱ بخش پیوند مغز استخوان تاسیس شد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از هشت هزار پیوند مغز و استخوان در ایران انجام شده است، افزود: ، همچنین بیش از ۴۰ نوع بیماری از جمله سرطان خون، غدد لنفاوی با پیوند مغز استخوان درمان میشود.
مسئول کمیته سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: درمان مغز استخوان به دو شیوه از جمله گرفتن سلول بنیادی از خود بیمار و از بین بردن سلولهای سرطانی و تزریق مجدد به خود فرد است و روش دیگر گرفتن سلول بنیادی از فرد دیگر دارای HLA مشترک با گیرنده است.
وی با تاکید بر اینکه ۳۰ درصد بیماران میتوانند دهنده مناسب با خود را پیدا کنند، بیان کرد: برای حل این مشکل بانک سلولهای بنیادی تشکیل شدهاست که بیش از سی میلیون نفر در دنیا عضو آن هستند.
قاسمی با بیان اینکه در اواخر سال ۹۴ بانک سلولهای بنیادی کشور شکل گرفتهاست و از اواسط شهریور ماه سال جاری به بانک جهانی متصل شدهایم، ادامه داد: از اوایل سال ۹۲ بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی در مشهد نیز تشکیل شد.
ثبتنام ۳۰۰ نفر در بانک سلولهای بنیادی مشهد
وی عضویت در بانک سلولهای مشهد را آسان اعلام و ابراز کرد: فرد در بیمارستان حضور پیدا میکند و با پر کردن فرم موردنظر، حضور در آزمایشگاه و گرفتن خون از متقاضی اطلاعات پزشکی وی ثبت و زمانی که فرد نیاز به نمونه مغز استخوان داشته باشد، با فرد تماس گرفته میشود.
مسئول کمیته سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات بانک سلولهای بنیادی از ۱۲ مرداد ماه جاری آغاز شدهاست، عنوان کرد: تاکنون از ۹۰۰ نفر نامنویسی انجام شده و در مشهد ۳۰۰ نفر ثبت اطلاعات کردهاند که این افراد برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه معرفی میشوند.
وی با بیان اینکه ۶۹ درصد بیمارانی که پیوند مغز استخوان انجام میدهند به طور کامل بهبود پیدا میکنند، گفت: بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی در بیمارستان منتصریه مشهد تشکیل شدهاست.
قاسمی اضافه کرد: به دلیل وجود موسسات خیریه در خراسان رضوی همه افراد حتی با وجود مشکل مالی میتوانند عمل پیوند را انجام دهند، همچنین با عضویت در این بانک میتوان به بیماران صعبالعلاج نیز کمک کرد.
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