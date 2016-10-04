بهنام بهزادی نمایش «وارونگی» را به کیارستمی تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «وارونگی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بهنام بهزادی در فستیوال فیلم «هامبورگ» به نمایش در آمد و بهنام بهزادی این نمایش را به خاطره و یاد عباس کیارستمی تقدیم کرد.

دیگر نمایش این فیلم سینمایی در جشنواره «هامبورگ» امروز ۱۳ مهر مصادف با ۴ اکتبر خواهد بود.

جشنواره فیلم «هامبورگ» پس از جشنواره «برلین» یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای سینمایی آلمان محسوب می‌شود که فیلم‌های سینمایی و مستند در بخش‌های مختلف آن رقابت می‌کنند.

در خلاصه داستان «وارونگی» آمده است: سهیل پس از چندین سال، نشانی نیلوفر را پیدا کرده و به سراغش آمده است. رابطه آنها که در گذشته ناکام مانده، حالا درآستانه شکل گیری دوباره است.

سحر دولتشاهی، علی مصفا، ستاره پسیانی، رویا جاویدنیا، علیرضا آقاخانی، شیرین یزدان بخش، ستاره حسینی، پیام یزدانی، مجتبی نم نبات، عباد کریمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

پخش بین‌المللی این فیلم سینمایی بر عهده شرکت نوری پیکچر به مدیریت کتایون شهابی است.

«وارونگی» بعد از اکران در سی و چهارمین جشنواره فجر در بخش نوعی نگاه جشنواره «کن» و در هفته فیلم‌های ایرانی در پاریس نیز روی پرده رفت.