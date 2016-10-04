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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان شمالی مطرح کرد:

توزیع ۱۰۰ تن مرغ منجمد برای ماه محرم در خراسان شمالی

توزیع ۱۰۰ تن مرغ منجمد برای ماه محرم در خراسان شمالی

بجنورد مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان شمالی گفت: ۱۰۰ تن مرغ منجمد برای ماه محرم در خراسان شمالی توزیع می‌شود.

علی‌محمد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان مرغ منجمد درماه محرم بین هیات های عزاداری استان توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: قیمت گوشت مرغ منجمد برای عرضه به هیات ها پنج هزار و ۱۰۰ تومان است.

وی بابیان اینکه ذخیره مناسب برای عرضه به بازار در این ماه وجود دارد، افزود: توزیع وعرضه گوشت مرغ منجمد وابسته به تقاضای مراکزعرضه گوشت وفروشگاه ها است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان با اشاره به اینکه امسال خرید تضمینی جو توسط شرکت پشتیبانی اموردام وهمکاری سازمات تعاون انجام شد، تصریح کرد: در سال جاری محصول جو تولیدی کشاورزان استان به قیمت هرکیلو ۱۰ هزار و ۲۸ ریال از کشاورزان خریداری و در بازار بورس به فروش می‌رسد.

احمدیان بیان داشت: در سال زراعی جاری ۴۵ هزار و ۷۸۷ تن گندم توسط ۱۲ مرکز خرید انجام شد که قریب به اتفاق این میزان جو خریداری شده از کشاورزان در بورس به فروش رسیده وپول آن به حساب کشاورزان واریزشده است.

کد مطلب 3787364

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