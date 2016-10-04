۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

مدیرکل راه آهن شمال:

گردشگری صنعتی پویا با آینده روشن است

ساری - مدیرکل راه آهن شمال، گردشگری را صنعتی پویا با آینده روشن دانست که سرمایه گذاری در آن موجب توسعه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا بعدازظهر سه شنبه در بازدید مسئولان گردشگری استان از موقعیت گردشگری راه آهن شمال با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در منطقه بیان داشت: صنعت گردشگری با ویژگی ‌های خاص خود، صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌ شود و سرمایه‌ گذاری در این صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه‌ های گردشگری خاصه جهانگردی روبه  افزایش است.

وی افزود: امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است زیرا این صنعت نه‌ تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد بلکه صنعتی پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجاد کننده مشاغل جدیداست.

وی افزود: طبیعت زیبای منطقه سوادکوه با خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی ویژه، مردمی با فرهنگ و تمدن کهن، آداب و رسوم و سنن باستانی و اماکن بسیار قدیمی با سبک معماری بی ‌نظیر، که در کمتر منطقه ای می ‌توان پیدا کردنشان می ‌دهد که ظرفیت پذیرش گردشگر در  منطقه وجود دارد و برای همین باید زیر ساخت های مورد نیاز توسط مسئولین در این منطقه ایجاد شود و برای تحقق این امر مهم مشارکت تمامی افراد و مسئولان دست ‌اندرکار  مورد نیاز است.

گران پاشا توسعه این صنعت در منطقه را از نظر اقتصادی به عنوان یک منبع تأمین درآمدبرای مردم منطقه مهم خواند و از مشخصه های تاریخی، اجتماعی،اقلیمی، مسیر زیبای کوهستانی و فنی راه آهن شمال به عنوان عوامل جذب توریست نام برد و از آمادگی راه آهن برای راه اندازی قطار گردشگری در منطقه خبرداد.

