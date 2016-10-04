انتشار نسخه جدید نرم افزار کتابخوان همراه پژوهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود متین‌فر در گفت وگویی با اشاره به انتشار نسخه جدید کتابخوان همراه پژوهان گفت: همزمان با حضور پژوهشگاه در چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور، نسخه ۲.۰ نرم‌افزار موبایلی کتابخوان همراه پژوهان منتشر گردید.

مسئول پروژه نشر دیجیتال اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان مهم‌ترین ویژگی‌های نسخه جدید کتابخوان همراه پژوهان اظهار داشت: معرفی ابر پژوهان جهت ذخیره‌سازی اطلاعات پژوهشی کاربر روی سرور پژوهان است.

وی افزود: همزمان با معرفی ابر پژوهان، امکانات جدید پژوهشی سامانه، شامل: امکان رنگی‌کردن متن (Highlight)، یادداشت‌گذاری (Note) و نشانه‌گذاری صفحات (Bookmark) با قابلیت جستجو در این امکانات نیز، ارائه گردیده است.

متین فر تصریح کرد: کاربران محترم جهت دریافت نسخه جدید به سایت کتابخوان همراه پژوهان www.pajoohaan.ir و یا پرتال دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به نشانی www.dte.ir مراجعه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: بهبود رابط کاربری؛ امکان ثبت کد هدیه؛ امکانات پژوهشی شامل: رنگی کردن متن، یادداشت‌گذاری، نشانه‌گذاری صفحه؛ امکان جستجو در فهرست، یادداشت‌ها و متون رنگی کتاب؛ بهبود نمایش فهرست کتاب به صورت درختی؛ ذخیره‌سازی اطلاعات کاربر روی ابر پژوهان و رفع مشکلات جزئی گزارش‌شده از امکانات نسخه جدید است.