کاهش ۵۰درصدی اعتبارات کمیته امداد در بخش وام های قرض الحسنه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح با حضور در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه وکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این نهاد به منظور رفع مشکلات حقوقی و قضایی مددجویان با نمایندگان خانه ملت دیدار و گفتگو کرد.

وی با تاکید بر حمایت های بیشتر مجلس و دولت برای اشتغالزایی نیازمندان گفت:در صورت حمایت مجلس و دولت و ایجاد زیرساخت های مناسب اشتغالزایی، توانمندسازی یک میلیون خانواده تحت حمایت کمیته امداد و خروج آنان از چرخه حمایتی این نهاد امکانپذیر است.

رئیس کمیته امداد با انتقاد از کاهش اعتبارات این نهاد در بخش وام های قرض الحسنه اشتغال در سال جاری اظهار کرد: کاهش ۵۰ درصدی اعتبارات کمیته امداد در بخش وام های قرض الحسنه اشتغال در سال جاری مشکلات فراوانی را درزمینه توانمندسازی خانواده های تحت حمایت ایجاد کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در صورت اجرای قانون حذف یارانه سه دهک برخوردار جامعه و اختصاص آن به کمیته امداد، این نهاد می تواند در بخش اشتغالزایی نیازمندان اقدامات مناسبی را انجام دهد.

فتاح با اشاره به برنامه های این نهاد در بخش ساخت مسکن روستایی ویژه مددجویان گفت: اکنون در ۶ استان کشور این طرح در حال اجرا است ودر صورت فراهم شدن شرایط از سوی استانداری ها کمیته امداد می تواند همه مددجویان روستایی فاقد مسکن را صاحب خانه کند.

فتاح به مشکل مددجویان این نهاد در بازپرداخت اقساط وام بهسازی منازل روستایی و معضلات حقوقی و قضایی پیش آمده مددجویان اشاره کرد و خواستار ورود مجلس جهت حل و فصل قانونی این موضوع شد.

در این جلسات نمایندگان مجلس ، انتقال ساختمان مرکزی این نهاد به منطقه مرکزی شهر ، چابک سازی ، کیفی سازی خدمات ، گسترش وام های قرض الحسنه ، کاهش هزینه های اداری ، اجرای طرح مسکن روستایی را از جمله اقدامات مثبت این نهاد عنوان کردند وآمادگی خانه ملت را در جهت رفع نیازها و خلاء های قانونی این نهاد اعلام داشتند.