۲۰۰هکتار مراتع گرمسار زیر کشت گیاهان دارویی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عرب معصومی ظهر سه شنبه در نشستی با بهره برداران منابع طبیعی گرمسار به میزبانی اداره منابع طبیعی شهرستان، با بیان اینکه کاشت گیاهان داروئی در ۱۰هزار هکتار از اراضی استان و ۲۰۰هکتار اراضی گرمسار یکی از برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری است، ابراز داشت: این طرح در ۳۳ سامانه استان و دو سامانه گرمسار برنامه ریزی شده است.

وی افزود: پتانسیل کاشت و توسعه گیاه باریجه در گرمسار وجو دارد لذا با انعقاد تفاهم نامه با مجریان طرح های مرتعداری، در حال حاضر مراحل مقدماتی اعم از مکان یابی و شناسایی مناطق مستعد با حضور کارشناسان اداره منابع طبیعی و مجریان آغاز شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمسار با بیان اینکه عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌ها، از جمله سرمایه‌های با ارزش ملی هستند که باید برای نسل‌های آینده حفاظت شوند، ابراز داشت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند، فرهنگ حفظ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود.

عرب معصومی با بیان اینکه تقویت مشارکت مردم و حفاظت از منابع طبیعی از رویکردهای اداره منابع طبیعی گرمسار است، افزود: با مشارکت مردم و بهره برداران از عرصه های مرتعی و بیابانی شهرستان حفاظت می شود چرا که ما معتقدیم جذب مشارکت های مردمی برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان بسیار مهم است و در سال جاری در این زمینه اقدامات بسیار خوب و قابل توجهی انجام شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح همیاران طبیعت در شهرستان گرمسار نقش بسیار موثری درحفاظت از منابع طبیعی داشته است، بیان داشت: درصورت تداوم و حمایت مردم و مسئولان، این طرح گام مهمی در حفظ منابع طبیعی از سوی مردم و مسئولان خواهد بود.