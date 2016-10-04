به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد بعد از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح پنجمین بیمارستان صحرایی استان سمنان در منطقه محروم کوه زر از توابع بخش امیرآباد دامغان به میزبانی سالن ورزشی این روستا، با بیان اینکه خدمات بسیج بسیار ارزشمند است و امروزه همه مردم در مناطق محروم و روستایی از این خدمات بهره‌مند هستند، گفت: راه اندازی بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کوه زر از سوی بسیج جامعه پزشکی یک حرکت جهادی و مقدس است.

وی با بیان اینکه منطقه محروم کوه زر هفت روستا اعم از کوه زر، شیمی، کلو، تو چاهی، سلم آباد، معبد و یزدان آباد را شامل می شود، افزود: در این روستاها یک هزار نفر سکونت دارند و این بیمارستان می تواند زمینه ساز ارائه خدمات بهداشتی مطلوب در این ناحیه باشد.

فرماندار دامغان بیان داشت: خدمت به مردم در مناطق محروم و روستایی باید تقویت شود و همه ما با تمام توان و پتانسیل برای رفع محرومیت و کمک به رشد و توسعه این مناطق گام برداریم.

مجد افزود: بسیج در تمام عرصه‌ها حضوری فعال دارد و برپایی بیمارستان صحرایی در مناطق محروم نمونه ای از این حضور است لذا باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیریم و به مردم روستاها خدمات ارائه کنیم و زمینه رشد و توسعه را در این مناطق به وجود آوریم.

فرماندار دامغان از پزشکان و پرستاران به عنوان سفیران سلامت و تندرستی در جامعه یاد و گفت: مدیریت شهرستان همچون گذشته در کنار بسیج و حوزه سلامت و بهداشت و درمان خواهد بود وآن را یک افتخار بس عظیم برای خود می داند و از ارائه هرکمکی در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد.

بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کوه زر به مدت سه روز با حضور پزشکان عمومی و متخصص در رشته های داخلی، جراحی، ارتوپدی، اورولوژی، گوش، حلق و بینی، نوزادان و اطفال، زنان و زایمان و سونوگرافی و ارائه خدمات سرپایی شامل مشاوره روان شناسی، مشاوره خانواده، ترزیقات و سرم تراپی، داروخانه و پانسمان دایر خواهد بود.