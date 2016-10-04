به گزارش خبرنگار مهر، شبکه رادیویی سلامت چهارشنبه ۱۴ مهر ماه در برنامه «صبح و زندگی» به موضوع خصوصیات انسان های وفادار خواهد پرداخت.

برنامه زنده رادیویی «صبح و زندگی» با حضور حجت الاسلام رامین تبرایی کارشناس مذهبی و با تاکید بر اینکه وفاداری اهل بیت و اصحاب امام حسین (ع) رمز بقای عاشوراست به این پرسش که «خصوصیات انسان های وفادار چیست؟» پاسخ می دهد.

«صبح و زندگی» به تهیه کنندگی سیما غفاری و اجرای مصطفی مصطفوی عنوان برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت است که روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته، از ساعت ۷:۰۵ به مدت ۸۰ دقیقه از موج اف.ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش می شود.

موضوعات این برنامه صبحگاهی به مسایلی از جمله محیط زیست، ترافیک، بیماری ها و غیره می پردازد.

بررسی کتاب «چهار عنصر» بیدل دهلوی در برنامه «از زبان برگ»

برنامه «از زبان برگ» با محوریت موضوع کتاب و کتابخوانی جمعه شانزدهم مهر ساعت ۱۹:۱۵ روی موج شبکه جوان می رود.

در این برنامه در بخش نقد و بررسی کتاب «چهار عنصر» تالیف بیدل دهلوی با حضور امید نقوی شاعر و مدرس دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد. کتاب «چهار عنصر» که نمونه ای از آثار منثور بیدل دهلوی است، توسط انتشارات الهدی منتشر شده است.

همچنین در بخش کتاب اولی، زهرا سلیمی مترجم کتاب «زنی که با من در یک خانه زندگی می کرد» معرفی می شود. این کتاب مجموعه ای از داستان هایی است که برنده جایزه اُ. هنری شده اند و توسط انتشارات نیستان در ۴۳۶ صفحه منتشر شده است.

در بخش دیگر برنامه «از زبان برگ» تازه های نشر کشور معرفی می شود که ابوالفضل پاشا مجری کارشناس و مجتبی پرآزین گزارشگر این برنامه است.

«از زبان برگ» با تهیه کنندگی معصومه سادات علوی نکو روی آنتن شبکه رادیویی جوان می رود.