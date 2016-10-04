۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

استاندار ایلام:

سرمایه گذاران آلمانی در ساخت بیمارستان تخصصی ایلام مشارکت می کنند

ایلام -استاندار ایلام از مشارکت سرمایگذاران آلمانی در ساخت بیمارستان تخصصی سلامت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا مروارید ظهر سه شنبه در دیدار با سرمایه گذار داخلی و نماینده شرکت آلمانی کوزیمو به عنوان سرمایه گذار خارجی گفت: این شرکت آلمانی موافقت کرده است در ساخت این مرکز درمانی به روش سرمایه گذاری مستقیم ای پی سی اف همکاری کند

وی افزود: در این نشست سرمایه گذار داخلی مکلف شد حمایت تخصصی و فنی لازم را از اجرای این طرح انجام دهد.

مروارید تصریح کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نیز مکلف به پیگیری برای فراهم کردن شرایط لازم برای اخذ تفاهم نامه همکاری شد.

گفتنی است هم اکنون ساخت بیمارستان ۳۶۱ تختخوابی و بیمارستان تامین اجتماعی در استان در مراحل ساخت قراردارند.

اکنون ۹ بیمارستان دولتی، یک بیمارستان تامین اجتماعی و دو بیمارستان خصوصی در استان ایلام فعالیت می کنند.

۲۸۸ پزشک در استان ایلام فعالیت می کنند که شامل ۱۲۴ پزشک عمومی، ۱۴۷ پزشک متخصص و ۱۷ پزشک فوق تخصص در رشته های مختلف هستند.

