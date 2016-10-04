شناسایی آسیب ها و سیاست گذاری خانواده رسالت بانوان فرهیخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار کرمی ظهر امروز سه شنبه در نشست جمعیت بانوان فرهیخته استان با نماینده ولی فقیه در کردستان، اظهار داشت: جمعیت بانوان فرهیخته می تواند منشاء تحول خوبی در بخش های مختلف به ویژه حوزه خانواده باشد.

وی با اشاره به اهداف و رسالت های جمعیت بانوان فرهیخته در عصر کنونی، گفت: هدف از تشکیل ستاد جمعیت بانوان فرهیخته در استان سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار کرد: جمعیت بانوان فرهیخته از سال ۸۶ توسط سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل و در سال ۹۲ با تغییر اساسنامه به صورت مستقل و مردمی‌تر شکل گرفت.

وی افزود: هدف از مردمی کردن این ستاد عدم تصدی گری دولت و واگذاری بسیاری از کارها به خود مردم به عنوان یکی از سیاست‌های سازمان تبلیغات اسلامی بود.

وی با اشاره به اینکه این جمعیت براساس اساسنامه در هر استانی باید ۵۰ عضو داشته باشد، یادآور شد: مدرک تحصیلی اعضای این جمعیت باید بالاتر از لیسانس باشد و خوشبختانه بانوانی که در جمعیت استان عضو شدند بانوانی عالم و توانمند هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان عنوان کرد: وظیفه این جمعیت سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده و رصد آسیب‌ها و برنامه‌ریزی در این حوزه است.

حجت‌الاسلام کرمی اضافه کرد: تقویت‌ مهارت‌های زندگی در حوزه زنان و خانواده نیز از دیگر رسالت‌های جمعیت بانوان فرخیته استان کردستان است که باید تمامی این موارد به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: این جمعیت در سه حوزه فعالیت خود را انجام می‌دهد که این سه حوزه شامل تعمیق باورهای دینی و پاسخ به شبهات دینی، تحکیم بنیان خانواده و مدیریت فضای مجازی است.

وی بیان کرد: در این سه حوزه یاد شده بانوان فرهیخته استان راهکارهای لازم را ارائه و برنامه‌های خود را اعلام خواهند کرد.

در جریان برگزاری این نشست رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان کردستان نیز گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی این جمعیت را ارائه کرد.