به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه کارگروه گردشگری لرستان از کم کاری میراث فرهنگی استان در حوزه اخذ تسهیلات اشتغال زا انتقاد کرد و اظهار داشت: بانک های استان طی شش ماه اول امسال ۹۳۷ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه کارگروه اشتغال پرداخت کرده و ۲۷۴ میلیارد تومان در قالب طرح اقتصاد مقاومتی پرداخت شده است که میراث فرهنگی استان در این زمینه سهمی نداشته است.

بازوند با بیان اینکه از حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده در استان یک ریال سهم گردشگری نبوده است، گفت: با پیگیری های ما مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات ۱۲ درصد برای هتل بام لرستان درنظر گرفته شد ولی تا کنون جذب نشده است.

وی افزود: اعتباراتی که ما برای استان بلوکه می کنیم بسیار هزینه بر بوده و برای این کار انرژی زیادی صرف می شود با این وجود نمی دانم چرا این تسهیلات جذب نمی شوند.

استاندار لرستان با اشاره به اظهارات نماینده چند مرکز خدمات مسافربری در استان مبنی بر عدم اختصاص تسهیلات به این بخش، تعطیلی فرودگاه خرم آباد و متضرر شدن این مراکز و تعطیلی پروازهای حج اظهار داشت: لغو سفرهای حج جزء سیاست های ملی بوده که ما هم باید از آن تبعیت کنیم تا عربستان متوجه جنایات خود شود لذا این تصمیم گیری درست و عقلانی است.

بازوند با بیان اینکه در رابطه با تعطیلی فرودگاه خرم آباد به نمایندگان آژانس های مسافرتی حق می دهم، افزود: البته طرح توسعه فرودگاه خرم آباد لازم بود هرچند که باید ۲۵ سال پیش این اقدامات در فرودگاه انجام می شد.

وی با اشاره به اینکه در کمتر از دو ماه دیگر پروازهای فرودگاه خرم آباد راه اندازی می شود، ادامه داد: تعجیل من برای راه اندازی فرودگاه خرم آباد از آژانس های مسافرتی بیشتر است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه بنا بود از محل صندوق توسعه ملی به هر کدام از دفاتر خدمات مسافرتی مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات با سود چهار درصد پرداخت شود، عنوان کرد: برای اخذ این تسهیلات باید به ازاء هر ۱۰ میلیون تومان یک شغل توسط دفاتر خدمات مسافربری ایجاد شود لذا اگر این دفاتر این کار را نکنند تسهیلاتی به آن ها پرداخت نمی شود لذا این قول را خواهم داد مشروط به اضافه کردن شغل به این دفاتر تسهیلات به آن ها پرداخت شود.

بازوند در بخش دیگری از صحبت های خود به دلایل برقراری پرواز خرم آباد به عسلویه اشاره کرد و گفت: برداشت برخی از این پرواز تنها نقل و انتقال کارگران لرستانی بود که در عسلویه مشغول به کار بودند در حالی که ما با این اقدام سعی داشتیم زمینه مسافرت ۲۰ هزار مهندس پولدار را که در یک صنعت سخت و خشن مشغول به کار بودند را به لرستان فراهم کنیم تا به جای رفتن به شمال به این استان سفر کنند.

وی افزود: پرواز خرم آباد به عسلویه مدت یک ماه برقرار بود ولی چون هیچ کس از آن حمایت نکرد این پرواز کنسل شد و یک ایر لاین و سرمایه گذار در این زمینه متضرر شدند.