زمان برگزاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات از چهاردهم تا بیست و یکم آبان ماه ۱۳۹۵ همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) در تهران آماده میزبانی از علاقه مندان به رسانه‌هاست.

در این دوره از نمایشگاه مطبوعات بیش از ۸۰۰ رسانه حضور دارند که تاکنون برای برگزاری حدود ۲۰۰ نشست در ایام برگزاری نمایشگاه مطبوعات، اعلام آمادگی کرده‌اند.

همچنین با پایان مهلت ثبت‌نام قطعی نمایشگاه، بیش از ۱۰ هزار متر مربع به نام رسانه‌های متقاضی ثبت شده و به دلیل رشد ۲۵ درصدی حضور رسانه‌ها، نمایشگاه امسال در دو طبقه مصلی برپا می‌شود و احتمال جانمایی وی آی پی اصلی و گروه سیاسی-اقتصادی در طبقه دوم شبستان نیز وجود دارد.

بر اساس این گزارش، برای این دوره از نمایشگاه مطبوعات، دست کم ۱۶ موسسه مطبوعاتی، ۲۲ خبرگزاری، ۸۵ روزنامه، ۸۷ هفته نامه، ۴۵ دوهفته نامه، ۱۴۵ ماهنامه، ۳۰ دوماهنامه، ۵۷ فصلنامه، ۷ فصلنامه، ۱۲۵ پایگاه خبری با درخواست ۱۴ هزار متر مربع برای حضور در نمایشگاه امسال ثبت نام کردند.