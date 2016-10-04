برخورد سه دستگاه خودرو در محور تربت حیدریه به مشهد

رضا مومن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از حادثه برخورد سه خودرو را در محور تربت حیدریه به مشهد خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح سه شنبه سه دستگاه خودرو وانت پراید، تیبا و ۴۰۵ با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: طی تماس تلفنی مرکز اورژانس شهرستان مبنی بر وقوع این حادثه تیم امداد و نجات پایگاه کامه همراه با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

معاون مدیر عامل و رئیس جمعیت هلال احمر تربت حیدریه ادامه داد: پس از حضور و تثبیت صحنه‌ی حادثه‌ توسط نیروهای امداد هلال احمر، خدمات امداد و کمک‌های اولیه به دو مصدوم این حادثه ارائه شد.

وی اضافه کرد: همچنین یک نفر از مصدومان جهت مراقبت‌های بیشتر توسط آمبولانس پایگاه کامه به مرکز درمانی نهم دی شهرستان تربت حیدریه منتقل شد.