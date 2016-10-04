تکمیل فاضلاب شهرستان قرچک در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این نکته که پروژه ها و مطالبات مردم شهرستان قرچک با جدیت در حال پیگیری است، اظهار داشت: مطالبات و دغدغه های مردم در بخش های گوناگون پیگیری می شود.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: پیشرفت و توسعه شهرستان قرچک و توسعه هر چه بیشتر منطقه از جمله اولویت هایی است که از سوی فرمانداری قرچک دنبال می شود.

وی با اشاره به این نکته که تکمیل پروژه فاضلاب شهرستان قرچک از مهم ترین اولویت هایی است که با جدیت پیگیری می شود، ادامه داد: تکمیل و راه اندازی فاز نخست طرح فاضلاب شهرستان قرچک نیز از جمله اولویت هایی است که می تواند کمک مهمی به حل معضلات شهرستان در این بخش کند.

فرماندار شهرستان قرچک با تأکید بر پیگیری های انجام شده در این بخش اضافه کرد: در دیدار با مسئولان مختلف و مکاتبات انجام شده، موضوع تکمیل و راه اندازی فاز نخست پروژه فاضلاب شهرستان قرچک پیگیری شده است و پیگیری های انجام گرفته، سبب شد تا نامه ای از سوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وزیر نیرو و استاندار تهران به معاون اول رئیس جمهور ارسال شود.

وی تأکید کرد: بدون تردید حل مشکل فاضلاب شهرستان قرچک می تواند یک خدمت بزرگ به مردم این منطقه محسوب شود.